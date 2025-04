Secondo Dagospia in passato una delle showgirl di Ne vedremo delle belle avrebbe avuto una relazione con una collega: “Erano inseparabili”

Su Dagospia Alberto Dandolo ha pubblicato un rumor che riguarderebbe una delle showgirl di Ne vedremo delle belle. Secondo quanto scritto dal giornalista, infatti, la diva in questione in passato avrebbe vissuto una relazione con una collega. “Ai tempi erano inseparabili e si spacciavano per migliori amiche”, ha scritto il giornalista nel suo pezzo.

Il gossip su Ne vedremo delle belle

Dagospia sotto la firma di Alberto Dandolo, ha pubblicato una notizia secondo cui una delle showgirl di Ne vedremo delle belle avrebbe avuto una fidanzata in passato. Di questo pettegolezzo non vi è prova provata che sia andata realmente così e soprattutto non si conosce colei che avrebbe vissuto questo amore con un’altra donna. È bene precisarlo.

A scrivere l’indiscrezione in questione, come detto, il giornalista nel suo ultimo pezzo sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Dopo la scorsa puntata di Ne vedremo delle belle (dove per davvero è successo di tutto tra liti e discussioni varie), è spuntato questo gossip intorno al programma di Rai 1 e le sue protagoniste. Chiaramente non sappiamo di chi si tratti ed è tutto molto vago, ma ecco quanto riportato nero su bianco da Dandolo per Dagospia:

“A questo proposito: chi è la vivace showgirl che negli anni passati ha avuto una focosa passione lesbo per una sua burrosa collega? Ai tempi erano inseparabili e si spacciavano per migliori amiche. La coppietta saffica era solita anche includere un terzo incomodo. Chi sono?”.

Ci teniamo a puntualizzare che prendiamo il tutto con le pinze e che se anche fosse vero questo pettegolezzo non ci sarebbe certamente nulla di male. Se magari un giorno dovesse essere confermato dalla persona in questione, la stessa ha fatto bene a viversi al meglio questo amore.

Intanto ricordiamo che Ne vedremo delle belle tornerà sabato prossimo con la nuova puntata e tante altre sfide che metteranno alla prova le concorrenti del talent show di Rai 1.