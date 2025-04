Stasera c’è Cattelan, il late show di Alessandro Cattelan in onda ogni martedì in terza serata, sarebbe a rischio cancellazione, secondo DavideMaggio.it.

Stasera c’è Cattelan potrebbe andare incontro alla cancellazione

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, Stasera c’è Cattelan, potrebbe essere prossimo alla cancellazione.

Sebbene la notizia non sia ancora stata confermata ufficialmente dalla rete, i segnali sembrano parlare chiaro: dal suo esordio ad oggi, il late show ha visto una significativa riduzione nella programmazione.

Partito con tre appuntamenti settimanali, è passato a due, per arrivare ora, con la quinta e forse ultima stagione, ad una sola puntata il martedì, sempre in terza serata.

Nei mesi recenti, però, trasmesso subito dopo il fortunato Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, gli ascolti avevano registrato una leggera crescita, beneficiando chiaramente del traino di pubblico dello show precedente.

Tuttavia, la puntata andata in onda ieri sera, la prima senza il supporto in palinsesto di De Martino, ha subito un drastico calo di share. Questo dato potrebbe pesare in modo decisivo sulla scelta della Rai di non rinnovare il programma per una nuova stagione.

A rendere il futuro ancora più incerto, c’è il fatto che Alessandro Cattelan sarà presto impegnato su Disney+ come volto di Italia’s Got Talent.

Questa nuova avventura potrebbe lasciare intendere che il conduttore potrebbe allontanarsi definitivamente dalla TV generalista per dedicarsi a nuovi progetti magari in ambito streaming.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Rai o dello stesso Cattelan, ma tutto lascia pensare che Stasera c’è Cattelan sia ormai vicino al capolinea, chiudendo così un esperimento che, nonostante l’ambizione, non ha esattamente raggiunto l’obiettivo.