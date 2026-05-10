La casa di Angelina Jolie a Los Angeles è in vendita, simbolo di una fase di vita che si chiude e di una nuova che comincia.

Certe proprietà immobiliari vanno oltre il concetto di abitazione e diventano testimonianze di epoche, scelte personali e trasformazioni di vita. La villa di Angelina Jolie a Los Angeles rientra proprio in questa categoria: una casa storica nel cuore di Hollywood che oggi torna sul mercato, segnando la fine di un capitolo importante e l’inizio di una nuova fase per l’attrice.

La villa a Los Angeles di Angelina Jolie: dalla Hollywood classica al patrimonio architettonico

La villa nasce nel 1913 da un progetto dell’architetto B. Cooper Corbett e viene acquisita pochi anni dopo da Cecil B. DeMille, uno dei padri fondatori del cinema hollywoodiano. DeMille non si limitò a viverci: trasformò la proprietà in un vero centro creativo, dotato anche di spazi di lavoro e proiezione. Secondo le ricostruzioni storiche, il produttore acquistò la proprietà nel 1916 per 27.893 dollari e la utilizzò per decenni come residenza e studio personale. Nel tempo, il complesso venne ampliato includendo anche l’ex abitazione di Charlie Chaplin, un dettaglio che rafforza il legame della villa con le icone del cinema muto e della Golden Age. Ancora oggi, elementi architettonici e spazi storici come la sala proiezioni privata contribuiscono a mantenerne intatto il fascino originario.

Angelina Jolie vende la villa a Los Angeles: un rifugio privato e la chiusura di un ciclo

Angelina Jolie, secondo il Wall Street Journal, avrebbe acquistato la proprietà nel 2017 per circa 24,5 milioni di dollari, in un momento particolarmente delicato della sua vita personale, subito dopo la separazione da Brad Pitt. La villa è diventata per anni un rifugio familiare, un luogo protetto in cui ricostruire stabilità e quotidianità lontano dai riflettori. Oggi la decisione di vendere segna una nuova fase: la scelta coincide con la maggiore età dei figli più piccoli e con il desiderio dell’attrice di cambiare prospettiva. Come riportato in diverse interviste, Jolie aveva già lasciato intendere di trovarsi a Los Angeles “solo perché costretta a rimanere a causa del divorzio”.

Con la messa sul mercato della tenuta, si apre dunque la possibilità concreta di un trasferimento all’estero e di un nuovo capitolo di vita, lontano da una città che per anni ha rappresentato al tempo stesso rifugio e passaggio obbligato.

Angelina Jolie vende la villa a Los Angeles: quanto costa la casa da sogno

La storica villa appartenuta ad Angelina Jolie, nel rinomato quartiere di Los Feliz a Los Angeles, è stata inserita sul mercato immobiliare a un prezzo di 29,85 milioni di dollari. A gestire la vendita della villa è Sotheby’s International Realty. Più che una semplice residenza di pregio, si tratta di un immobile che conserva una parte significativa della memoria hollywoodiana. La proprietà si affaccia sulle colline della città e gode di una vista privilegiata sull’Osservatorio Griffith, in un contesto caratterizzato da privacy e alto valore esclusivo.

Con oltre mille metri quadrati di superficie interna, la dimora comprende sei camere da letto e dieci bagni, affiancati da ampi spazi verdi che la circondano. Gli ambienti esterni rappresentano uno degli elementi più distintivi della proprietà: alberi secolari, prati estesi e giardini curati creano un’atmosfera di assoluta tranquillità. L’area dedicata al benessere include una pool house, una palestra privata e una sala da tè, pensate per un equilibrio tra relax e vita quotidiana. Completano la residenza una dependance indipendente con ingresso riservato, studio, soggiorno con camino e un garage separato dotato di postazione di sicurezza, elementi che sottolineano ulteriormente il livello di esclusività e funzionalità della tenuta.