Elena Santarelli è tornata al centro dell’attenzione dopo la sua intervista a Belve, tra rivelazioni personali e curiosità sulla sua vita privata. Tra carriera televisiva e quotidianità familiare con Bernardo Corradi e i figli, resta forte anche l’interesse per la sua elegante casa nel centro di Roma, un appartamento moderno che riflette il suo stile essenziale e contemporaneo. Ecco dove vive: tutti i dettagli.

Il ritorno in tv di Elena Santarelli con l’intervista a Belve

La partecipazione a Belve ha riportato Elena Santarelli sotto i riflettori mediatici, grazie a un confronto diretto con Francesca Fagnani che ha alternato leggerezza e momenti più personali. L’intervista ha riacceso l’interesse del pubblico non solo sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita privata, con riferimenti che hanno coinvolto figure note dello spettacolo come Chiara Ferragni e Antonio Zequila. Al centro del racconto resta comunque la dimensione familiare: il legame con il marito Bernardo Corradi e i figli rappresenta un punto fermo della sua quotidianità. Nel tempo, la Santarelli ha saputo costruire un’immagine pubblica equilibrata, alternando presenza televisiva e vita privata, mantenendo sempre una forte attenzione alla protezione della propria famiglia.

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Tra televisione, moda e vita privata: il percorso di Elena Santarelli

La carriera di Elena Santarelli inizia nel mondo della moda, dove si afferma giovanissima lavorando per importanti maison come Giorgio Armani e Laura Biagiotti, fino a vincere nel 1998 il concorso Elite Model Look. Il debutto televisivo arriva poco dopo con L’Eredità, dove ricopre il ruolo di valletta al fianco di Amadeus, esperienza che le apre le porte del piccolo schermo. Negli anni successivi diventa co-conduttrice di programmi sportivi come Stadio Sprint, partecipa a reality di successo come L’Isola dei Famosi e approda a format musicali e di intrattenimento su MTV come Total Request Live. Parallelamente, si cimenta anche nella recitazione con ruoli al cinema e in serie televisive, consolidando una figura poliedrica tra conduzione, spettacolo e intrattenimento.

Sul piano personale, la sua vita è legata da anni all’ex calciatore Bernardo Corradi, conosciuto nel 2006 e sposato nel 2014 a Siena. Dalla loro unione sono nati due figli, Giacomo e Greta, e la famiglia rappresenta oggi il centro della sua quotidianità. Nel tempo la Santarelli ha scelto di ridurre gli impegni televisivi per dedicarsi maggiormente alla sfera privata, soprattutto dopo aver affrontato momenti delicati legati alla salute del figlio maggiore, raccontati pubblicamente con grande discrezione e sensibilità. Oggi alterna presenza sui social, vita familiare e sporadiche apparizioni televisive, mantenendo un profilo pubblico più selettivo rispetto agli anni d’oro della sua carriera.

Dove vive Elena Santarelli a Roma: quartiere e casa della showgirl

La casa della showgirl, situata nel centro di Roma, è un esempio di stile moderno applicato a un contesto urbano prestigioso. Come riportato da Il Mattino, l’abitazione si sviluppa su due livelli e si caratterizza per ambienti ariosi, dominati da una palette cromatica neutra che privilegia bianco, grigio e tonalità sabbia. La scala interna, dal design essenziale, diventa un elemento architettonico che collega i piani e valorizza la luminosità complessiva degli spazi. Il soggiorno è pensato come fulcro della casa: un open space in cui convivono zona relax e area pranzo, arredati con mobili dalle linee pulite e materiali contemporanei. Il grande divano angolare, i tavoli dalle superfici effetto marmo e gli elementi decorativi dal gusto pop creano un equilibrio tra sobrietà ed espressività. Anche la cucina segue la stessa logica progettuale, con un’isola centrale ampia e funzionale, pensata per la vita familiare quotidiana.

Gli ambienti più intimi della casa mantengono la stessa coerenza stilistica. La camera da letto è essenziale ma raffinata, con tessuti chiari e una parete d’accento più scura che crea contrasto. Un elemento decorativo con la scritta “AMAMI” aggiunge un tocco personale, mentre la luce naturale filtrata dalle tende contribuisce a rendere l’atmosfera rilassante. Anche il bagno segue il linguaggio estetico dell’intero appartamento, con superfici effetto marmo, dettagli in tonalità delicate e una doccia in stile mosaico che aggiunge carattere.

Uno degli spazi più significativi è la terrazza panoramica, che affaccia direttamente sullo skyline di Roma. Qui convivono zona relax, piante ornamentali e un’area pranzo all’aperto, creando un ambiente che cambia aspetto con le ore del giorno. La continuità tra interno ed esterno è rafforzata dalle ampie vetrate, che rendono la luce protagonista dell’intera abitazione. La scelta di vivere in un contesto come Vigna Clara risponde anche alle esigenze di una vita professionale dinamica.