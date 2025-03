A seguito di tanti rumor sulla sua possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi, Angelo Madonia ha voluto fare chiarezza una volta per tutte e svelare come stanno davvero le cose. A parlare anche la sua compagna Sonia Bruganelli, che ha detto la sua su questo argomento.

A L’Isola ci sarà Angelo Madonia?

Mentre il Grande Fratello volge alla fine, si attende l’arrivo del nuovo reality The Couple così come anche de L’Isola dei Famosi. E proprio a proposito di quest’ultimo non mancano i rumor sui partecipanti e nelle scorse ore Deianira Marzano ha fatto il nome di Angelo Madonia.

L’esperta di gossip ha dato per certa la partecipazione del ballerino, ma sarà effettivamente così? C’è da dire che già in passato si era vociferata la sua presenza, ma poi dopo poco era stata smentita da Gabriele Parpiglia. Stavolta invece a parlare e svelare come stanno realmente le cose è stato proprio Angelo Madonia e a commentare anche la compagna, Sonia Bruganelli.

L’insegnante di ballo ha voluto smentire categoricamente e in maniera ironica la sua presenza nel cast de L’Isola dei Famosi. Per prima a commentare il pettegolezzo è stata Sonia Bruganelli che su Instagram ha ripreso proprio l’articolo di Novella2000.it, rivolgendosi al suo fidanzato: “Devi dirmi qualcosa che non so?”.

A questa battuta Angelo Madonia ha replicato, a sua volta, con una battuta: “Solo se mi fanno portare le Lego”. Il botta e risposta è proseguito ancora con Sonia Bruganelli che ha voluto dargli un consiglio: “Io direi che è il caso che tu resti qui in Italia, anche perché sei già pazzo di tuo senza digiunare“.

La storia Instagram di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Insomma sembra abbastanza ovvia la smentita da parte di Angelo Madonia a L’Isola dei Famosi. Nonostante le voci sempre molto insistenti sulla sua possibile presenza nel programma televisivo, non ci sarà modo nemmeno stavolta. Il ballerino si concentrerà sicuramente su altri progetti.