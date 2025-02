È tra le cantanti più amate nel nostro Paese. Ha una voce potente e inconfondibile, che ha fatto e continua a far innamorare ed emozionare tutti. Giorgia è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello della musica italiana. Scopriamo tutto ciò che la riguarda mediante questa scheda: età, altezza, vita privata, marito, carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Giorgia

Nome e Cognome: Giorgia Trodani

Data di nascita: 26 aprile 1971

Luogo di nascita: Roma

Età: 53 anni

Altezza: 1 metro e 60 centimetri

Peso: 50 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantautrice e produttrice discografica

Fidanzato: Giorgia è fidanzata con Emanuel Lo

Figli: La Trodani ha un figlio di nome Samuel

Tatuaggi:la cantante non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @giorgiaofficial

Giorgia età, altezza e biografia

Qual è il nome completo della cantante? Come riportato dalla sua biografia è Giorgia Trodani. Quando e dov’è nata? L’interprete di Gocce di memoria è nata a Roma il 26 aprile 1971, quindi ha 53 anni d’età. È alta 1 metro e 60 centimetri, per un peso pari a 50 kg.

Da sempre appassionata di canto, la cantautrice ha proseguito al contempo il percorso di studi presso il Liceo Linguistico, per poi proseguire nella facoltà di Lingue a Roma. Nel mentre si dà da fare con i primi lavori, come la registrazione di jingle pubblicitari. Ma ben presto è diventata la stella che tutti oggi conosciamo.

Per quanto riguarda la sua famiglia, i suoi genitori sono Elsa Giordano e il cantante e musicista Elso Trodani.

Vita privata

Sebbene sia una persona molto riservata, conosciamo qualcosa a proposito della vita privata di Giorgia. La cantante dal 1997 al 2001 ha avuto una relazione con Alex Baroni, tragicamente scomparso a causa di un brutto incidente stradale. Un fatto questo che ha segnato molto l’artista. A lui la cantante ha dedicato la canzone Marzo.

Ma la Trodani è sposata? Chi è il marito di Giorgia? La cantante è fidanzata dal 2004 con Emanuel Lo, ballerino e insegnante della scuola di Amici 22. I due si sono conosciuti mentre l’artista era in tour per il disco Ladra di vento. Tra loro fin da subito c’è stata sintonia che poi, pian piano, si è trasformato in amore. Lui, tra l’altro (come vedremo nella carriera) ha scritto per lei Dove sei e Sembra impossibile.

Giorgia agli inizi della loro conoscenza ha fatto fatica a cedere ed era preoccupata per la differenza di età, lei è più grande di 8 anni. Nel 2010 sono diventati genitori di Samuel. Tutti e tre li vediamo insieme nel video di Scelgo ancora te. Un momento molto emozionante sia per loro che per i fan.

Dove seguire Giorgia: Instagram e social

Sui social c’è la possibilità di seguire Giorgia. La cantante è presente su Facebook, suTwittere su Instagram. Sui suoi account la cantante ama condividere con i propri fan tutto ciò che la riguarda da vicino. Spesso si diverte a raccontare fatti di vita quotidiana, anche se il tutto è maggiormente incentrato sul lavoro e i suoi progetti musicali.

Carriera

La carriera di Giorgia ha spiccato il volo quando lei ancora studiava all’università. Come spiegato, infatti, incideva jingle pubblicitari e si faceva conoscere nei pub romani. Esperienze che le hanno permesso di farsi conoscere.

Sanremo 1994

Quando ha vinto Sanremo Giorgia? La vera svolta è giunta quando dopo la vittoria di Sanremo Giovani, si è presentata nel 1994 nella categoria Nuove propostecon il brano E poi, arrivando però solo settima. Canzone, però, da lì a poco è diventata uno dei brani storici non solo della sua carriera, ma anche dell’intero panorama musicale italiano. Questo le ha permesso nel corso degli anni di incidere 11 brani in studio, 6 dal vivo, ben due raccolte e un album di cover. Per non parlare del numero di tour.

Festival di Sanremo 1995

La rivincita arriva nel 1995 quando con Come Saprei si aggiudica non solo la vittoria ma anche il Premio della Critica. Da questo momento in poi ha continuato a inanellare successi e duetti straordinari. Pensiamo ad Andrea Bocelli e il secondo posto al Festival nel 2001 (dietro a Elisa) con Di sole e d’azzurro, pezzo scritto da Zucchero.

Sanremo 2017 e 2018

A Sanremo è poi tornata in qualità di ospite, ma anche di autrice del brano Con te, cantato da Sergio Sylvestre.

Oltre a numerosi riconoscimenti, Giorgia ha lavorato accanto anche ad altri artisti come Pino Daniele, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Alicia Keys ecc. E menzionarli tutti sarebbe davvero difficile.

Ricordiamo, peraltro, che la cantante oltre ad aver ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in carriera (una valanga di premi indescrivibile), è anche molto impegnata nel sociale.

Nel 2009 per esempio si è unita al progetto Amiche per l’Abruzzo, ideato da Laura Pausini e che ha coinvolto in primis lei, Elisa, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e via via tutte le altre donne della musica italiana. I fondi raccolti sono stati utilizzati per la ricostruzione in Abruzzo dopo il terremoto. Sul palco del concerto di San Siro hanno cantato il brano Donna d’Onna.

Insieme le menzionate hanno continuato a collaborare negli anni, tanto che nel 2022 si sono ritrovate poi a Reggio Emilia, precisamente a Campovolo, per il concerto benefico dedicato alla donne vittime di violenza, Una, nessuna, centomila. Oltre alle madrine che già avevamo visto ad Amiche per l’Abruzzo, si sono aggiunte Emma e Alessandra Amoroso. Nel corso della serata poi sono intervenuti anche alcuni artisti uomini come Eros Ramazzotti, Coez, Tommaso Paradiso e non solo!

Album e canzoni

La carriera di Giorgia è arricchita da diversi album pubblicati nel corso degli anni e da canzoni che hanno caratterizzato e caratterizzano delle perle rare della musica italiana. Qui vi riportiamo tutti i dischi:

1994 – Giorgia; 1995 – Come Thelma & Louise; 1997 – Mangio troppa cioccolata; 1999 – Girasole; 2001 – Senza ali; 2003 – Ladra di vento;2007 – Stonata; 2011 – Dietro le apparenze; 2013 – Senza paura; 2016 – Oronero e 2023 – Blu

Nel 2018 ha inciso l’album di cover Pop Heart. Qui Giorgia ha interpretato alcuni celebri brani di amici e colleghi, in chiave riarrangiata. Mentre tra gli album dal vivo menzioniamo:

1993 – Natural Woman (Live in Rome) e One More Go Round; 1996 – Strano il mio destino (Live & studio 95/96); 2005 – MTV Unplugged; 2014 – Senza Paura Limited Gold Edition; 2018 – Oronero Live

In carriera vanta anche due raccolte Greatest Hits – Le cose non vanno mai come credi (nel 2002) e Spirito libero – Viaggi di voce 1992-2008 (nel 2008)

All’interno dei seguenti dischi sono presenti canzoni o meglio capolavori che hanno caratterizzato la sua carriera e menzionarle tutte non basterebbe davvero un singolo articolo!

Sanremo 2023

Dopo 22 anni dall’ultima partecipazione, Giorgia torna a Sanremo 2023. La cantante si è detta particolarmente emozionata: “Quel palco è magico”, ha detto ai microfoni di Sorrisi.

Per quanto riguarda la canzone, l’artista, ha presentato il brano dal titolo Parole dette male e a riguardo ha rivelato: “Parla della capacità nella vita di lasciare andare un’esperienza o un amore… Non è facile, ma è molto importante”.

Per scherzo a Viva Rai 2 Fiorello ha lasciato credere, in accordo con Amadeus e la stessa Giorgia, di avere con sé il brano di quest’ultima per poi farne sentire qualche secondo. Ma per l’appunto si trattava di uno scherzo e dunque non vi è stata, giustamente, alcuna squalifica.

Altro dubbio è arrivato quando, per errore, è stato spoilerato il testo della canzone. Ma anche in questo caso non è stata l’artista a commettere l’irregolarità.

La cantante si è classificata sesta.

Sanremo 2024

Nel 2024, dopo essere stata in gara, Giorgia la ritroviamo come co-conduttrice a Sanremo 2024 accanto ad Amadeus durante la seconda serata della kermesse canora.

X Factor 2024

Sempre nel 2024 ritroviamo Giorgia come conduttrice della nuova edizione di X Factor. Si tratta della sua prima esperienza in questo ruolo, dopo Sanremo 2024.

Giorgia a Sanremo 2025

Dopo aver svolto il ruolo di co-conduttrice, Giorgia è tornata in gara a Sanremo 2025, con la canzone “La cura per me”.

Il percorso di Giorgia a Sanremo 2025