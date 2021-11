Anna Pettinelli cambia il voto a LDA, cambia la classifica: ecco chi va in sfida

Il cambio di voto di Anna Pettinelli e la nuova classifica

Dopo la puntata di domenica 21 novembre di Amici 21, Maria De Filippi ha voluto parlare con LDA e Albe per quanto era accaduto. Ha ascoltato le loro ragioni e ha spiegato loro il suo punto di vista. Con l’aiuto anche di Alex, quindi si sono spiegati tutti e compresi. Ma sicuramente quello che è rimasto più preoccupato di tutto è stato l’allievo di Anna Pettinelli. Infatti era molto preoccupato di come potessero reagire i professori alle sue dichiarazioni, che fosse passato il messaggio che aveva contestato i loro giudizi., quando non era così.

Così Albe è stato chiamato per parlare con la sua coach. In casetta intanto, a sua insaputa (lo ha saputo quando è rientrato), è arrivata una lettera per Luca proprio da parte della Pettinelli. Queste le sue parole:

“Caro LDA, ho visto che dopo la puntata ti sei disperato, che hai continuato a dire che il mio voto, cioè zero, fosse una valutazione alla tua esibizione. Più di una volta mi sono sgolata in trasmissione per dirti che quello zero non era una valutazione artistica su quanto ho sentito, ma derivava dal fatto che Rudy Zerbi ti avesse suggerito l’idea per affrontare il compito che ti avevo assegnato. È per questo che hai preso zero e il motivo l’ho ribadito in continuazione. Ma vedo che continui a disperarti, che ti soffermi ancora su quello zero nonostante prima Maria e poi i tuoi compagni ti abbiano dato la corretta chiave di lettura di quel voto”.

“Siccome sono un’insegnante, al di là di quello che pensa Rudy Zerbi, forse c’è bisogno che io traduca in un voto quello che pensavo, che ho detto in puntata e che sono ancora qui a spiegarti di nuovo. Faccio finta di dimenticare che Rudy Zerbi ti ha dato l’idea e ti do un voto su quello che ho visto. Il mio voto è 4, perché comunque eri stonato e perché le barre non erano granché nonostante parlassero di me”.

A seguito di questo, quindi, la classifica è cambiata e questa è quella finale:

Luigi Sissi Alex LDA Rea Nicol Albe Tommaso Andrea Simone

Quindi, in sfida ci andranno solo Andrea e Simone, arrivati agli ultimi due posti. Più nello specifico, Simone dovrà affrontare prima un’altra sfida per via di un’altra classifica. Se dopo di essa Rudy confermerà la sospensione della maglia, allora la sfida la affronterà solo Andrea.

Novella 2000 © riproduzione riservata.