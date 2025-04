La sfida a Domenica In tra Pamela e Valeria

Oggi a Domenica In Mara Venier ha avuto come ospiti Pamela Prati e Valeria Marini, che si sono sfidate a suon di cover. Il risultato? Giudicatelo voi!

La sfida tra Pamela Prati e Valeria Marini

Oggi a Domenica In c’è stato spazio anche per Ne vedremo delle belle. Mara Venier ha accolto nel suo studio Pamela Prati e Valeria Marini che, come al solito, hanno regalato spettacolo. Durante lo spazio che le ha viste protagoniste le due showgirl hanno cantato.

E la sfida non è stata affatto semplice! Per Pamela Prati e Valeria Marini sono state scelte due canzoni a dir poco complicate. Si è partiti con “Brava” di Mina del 1965, brano storico della discografia della nota artista. Poi si è passati a un pezzo più recente, ovvero “La cura per me” di Giorgia.

A modo loro Pamela Prati e Valeria Marini hanno cercato di interpretare al meglio le due canzoni assegnate, ma è stato uno “scontro” piuttosto arduo, tanto che entrambe hanno ammesso le difficoltà sostenute nel replicare al meglio le due prove.

In ogni caso però si è trattato di un momento carino e divertente, che ha scacciato via tutte quelle voci di rivalità tra Pamela Prati e Valeria Marini!

Le parole di Valeria e Pamela

Entrambe si sono raccontate e si sono lasciate andare a momenti di commozione quando hanno parlato dei loro momenti di difficoltà o delle loro famiglie. Poi spazio anche allo show e ciò che è il programma a cui stanno partecipando. Valeria Marini ha ribadito, a domanda diretta di Mara Venier, che ha poca simpatia per Patrizia Pellegrino: “Non mi piace perché ha sempre da ridire con tutte”.

A seguire Pamela Prati ha detto invece di andare d’accordo con tutte, di non volere fare la furba nel dirlo: “Io vorrei lanciare il messaggio che tutte le donne possono coalizzarsi”. Però se dovesse sceglierne una anche lei opta per Patrizia: “Perché lei dice che sa fare tutto”.

Chissà come risponderà Patrizia Pellegrino!