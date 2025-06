Anna Tatangelo è incinta e tutti si chiedono chi sia il padre del bambino. A dare la conferma dopo i vari rumor sarebbe stato Giuseppe, il fratello della cantante. Ecco ciò che ha dichiarato.

La parole del fratello di Anna Tatangelo

Non molti giorni fa Anna Tatangelo, cogliendo tutti i suoi fan di sorpresa, ha annunciato di stare aspettando un bambino. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il pancino e nella didascalia si poteva leggere:

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

In quel momento tutti hanno iniziato a chiedersi chi potesse essere il padre del nascituro e le indiscrezioni hanno puntato su Giacomo Buttaroni. Si tratta di un ex calciatore di 29 anni che oggi lavora come allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC. Già lo scorso anno erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi e oggi arriverebbe la conferma anche da parte di Giuseppe Tatangelo.

Stando a quanto riporta FanPage, il fratello di Anna Tatangelo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DiPiùTV:

“Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. Lui è un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo ed educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”.

Il fratello di Anna Tatangelo ha concluso parlando anche del sesso del bambino ma per il momento tale informazione rimane sconosciuta: “Ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa e non vediamo l’ora“. non ci resta che aspettare.