In queste ore in rete è diventato virale il video di un ragazzo che sembrerebbe ignorare Annalisa durante un instore. La cantante tuttavia interviene e spiega cosa è accaduto in realtà, difendendo il suo fan.

La replica di Annalisa

Sono giorni frenetici questi per Annalisa. Attualmente infatti la cantante sta promuovendo il suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco, rilasciato ufficialmente lo scorso 10 ottobre. Il disco, che arriva a due anni di distanza dal fortunatissimo E poi siamo finiti nel vortice, sta già scalando le classifiche ed è stato anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco, in collaborazione con Marco Mengoni. La Scarrone dunque, per presentare questo nuovo progetto, si sta dedicando a diverse interviste e non mancano naturalmente gli incontri con i fan.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta infatti girando l’Italia con una serie di instore, durante i quali ha la possibilità di conoscere il suo pubblico faccia a faccia. Tuttavia proprio durante uno dei firmacopie è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Sui social è infatti diventato virale il video di un fan che, dopo aver scattato la foto con la cantante, va via senza salutarla, lasciando la Scarrone apparentemente con un’espressione delusa. A quel punto diversi utenti hanno commentato l’accaduto sui loro profili, fino a quando l’artista ligure non ha deciso di intervenire.

Replicando a uno dei tanti commenti, Annalisa ha preso le difese del suo fan, spiegando cosa è accaduto in realtà. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ma noooo, qui sembra che sia andata così ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato”.

La Scarrone ha dunque preso le difese del suo fan, mettendo a tacere le polemiche. Nel mentre la cantante si prepara anche alla partenza del suo nuovo tour di palasport, che inizierà ufficialmente tra pochi giorni.