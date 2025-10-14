A distanza di pochi giorni dalla nascita di sua figlia Priscilla, Giulia De Lellis lancia un rossetto con il nome della bambina. Ecco le dichiarazioni dell’influencer, che ha presentato il nuovo prodotto del suo brand di cosmetici.

Il nuovo rossetto di Giulia De Lellis

Pochi giorni fa Giulia De Lellis ha finalmente annunciato di aver partorito e di aver dato alla luce la sua prima figlia, Priscilla, nata dall’amore con Tony Effe. Solo qualche ora fa l’influencer, il rapper e la piccola hanno lasciato l’ospedale e hanno così fatto ritorno a casa tutti insieme. Proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per festeggiare questo momento, ha pubblicato alcuni teneri scatti della bambina e ha scritto una romantica dedica al cantante, che ha emozionato il web. Oggi, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come di certo in molti sapranno, da diverso tempo a questa parte Giulia De Lellis ha aperto un suo brand di cosmetici, Audrer. Proprio in occasione della nascita di sua figlia Priscilla, l’influencer ha lanciato un rossetto con il nome della bambina e in merito a questa scelta ha spiegato sui social:

“Audrer ha sempre raccontato le fasi della mia vita, in un modo o nell’altro. Non potevo quindi che celebrare questo momento intrecciandolo al mio brand, che cresce e si trasforma insieme a me. Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna. Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore. Spero tanto vi piaccia”.

Il gesto di Giulia De Lellis sta naturalmente già facendo discutere il web e di certo il rossetto che porta il nome di sua figlia Priscilla andrà a ruba.