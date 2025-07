Temptation Island volge al termine. Giovedì 31 luglio 2025 su Canale 5 andrà in onda l’ottava e ultima puntata di questa edizione, durante la quale scopriremo cosa sarà accaduto alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Scopriamo dunque tutte le anticipazioni.

Anticipazioni di Temptation Island

Manca un solo appuntamento per la fine di questa appassionante e fortunata edizione di Temptation Island. Giovedì 31 luglio 2025 infatti Canale 5 trasmetterà l’ottava e ultima puntata del reality show e finalmente scopriremo come sarà terminato il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste della trasmissione targata Maria De Filippi.

Ma cosa accadrà dunque? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni dell’ottava puntata, in onda il 31 luglio.

Come ci mostrano le immagini nel promo, nel corso dell’ultimo appuntamento scopriremo cosa sarà accaduto a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. I protagonisti avranno confermato le decisioni prese al falò oppure ci saranno stati ripensamenti? Non resta che attendere per scoprirlo.

La puntata si preannuncia essere ricca di colpi di scena e di certo non mancheranno le emozioni.

Le coppie di Temptation Island

Ecco tutte le coppie che quest’anno sono partite per un viaggio nei sentimenti e hanno partecipato a Temptaton Island 2025.

Questi i protagonisti del reality show: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Dove vederlo in TV e streaming

Adesso che abbiamo scoperto le anticipazioni dell’ottava puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 giovedì 31 luglio, andiamo a scoprire dove vedere il reality show in tv e in streaming.

Come annunciato, sarà Mediaset a trasmettere sul piccolo schermo l’ultimo appuntamento della trasmissione, naturalmente alle ore 21:30.

Ma state tranquilli. Qualora non riusciste e seguire la messa in onda televisiva potrete recuperare (o rivedere) l’ottava puntata e quelle precedenti comodamente in streaming. Come? Collegandosi su Mediaset Infinity o su Witty TV.