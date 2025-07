In una lunga lettera al settimanale Chi Ilary Blasi ha raccontato una vecchia querela ad Alfonso Signorini e alla rivista stessa, svelando i motivi dell’accaduto. Oggi i due hanno chiarito, lasciandosi alle spalle le incomprensioni.

La vecchia querela di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini

Ilary Blasi ha sorpreso tutti con un inaspettato retroscena raccontato sulle pagine del settimanale Chi, in occasione dei 30 anni della rivista. L’attuale conduttrice di Battiti Live ha ripercorso la sua carriera tra gossip, paparazzi e curiosità mediatiche, svelando un episodio del passato finora rimasto sotto traccia: una causa legale proprio contro Alfonso Signorini.

Nella sua lettera, Ilary Blasi ha spiegato di non aver mai vissuto con fastidio la pressione del gossip. Anzi ha riconosciuto che “fa parte del gioco” e non ha mai avuto lo stress di pettegolezzi o dei paparazzi. Nemmeno durante la separazione dall’ex marito Francesco Totti: “Sapevo che era un momento caldo, pieno di notizie, molte delle quali false… Ho preferito non farmi travolgere.”

Ma c’è stata un’unica eccezione. Ilary Blasi ha raccontato di aver perso la pazienza quando fu fotografata in topless mentre si trovava in casa a Formentera, in un contesto completamente privato:

“Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a Chi e ad Alfonso Signorini, e ho vinto.”

La vicenda fece molto discutere ai tempi, ma solo oggi Ilary Blasi ha voluto rivelare i dettagli, spiegando che dopo quella causa, la vita li ha rimessi uno di fronte all’altro… in televisione: “Ci siamo ritrovati al Grande Fratello Vip… Abbiamo scherzato su quanto successo e siamo diventati amici.”

Oggi, tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini non c’è più alcuna tensione, solo rispetto e stima reciproca. Quella vecchia battaglia legale è ormai acqua passata, trasformata in un ricordo che sembra avere così rafforzato il loro rapporto.