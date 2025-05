Cerchiamo di conoscere meglio Antonella Mosetti, scoprendo chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, altezza, social e vita privata.

Chi è Antonella Mosetti

Nome e Cognome: Antonella Mosetti

Data di nascita: 1 agosto 1975

Luogo di nascita: Roma

Età: 49 anni

Altezza: 174 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: showgirl

Fidanzato: è stata legata a Alessandro Nuccetelli, poi a Davide Lippi e Aldo Montano

Figli: ha una figlia

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @antonellamosetti

Profilo TikTok: @antonellamosetti

Antonella Mosetti età e altezza

Antonella Mosetti è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana, nata a Roma il 1º agosto 1975 e la sua età è di 49 anni. Alta 174 centimetri, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1993, partecipando al programma televisivo Non è la Rai.

Dopo quell’esperienza, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a diversi programmi TV e dedicandosi anche a produzioni cinematografiche e per il piccolo schermo.

Sulla sua famiglia di origine non si sa molto, se non che ha un fratello di nome Massimiliano e che il padre, un tempo ingegnere, è venuta a mancare verso fine 2024, dopo una serie di ictus che lo avevano portato a sviluppare una malattia, la demenza senile, oltre ad altre complicazioni.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonella Mosetti è stata sposata con Alessandro Nuccetelli, da cui ha avuto una figlia, Asia Nuccetelli, nata nel 1996. Col marito, poi, è finita. Successivamente, ha avuto una relazione con il campione olimpico di scherma Aldo Montano dal 2007 al 2012.

Ad oggi Antonella Mosetti pare sia single, dopo aver chiuso una relazione con un uomo francese di cui non ha mai svelato l’identità, come dichiarato ad inizio febbraio al programma di Monica Setta, Storie di Donne al Bivio.

Dove seguire Antonella Mosetti: Instagram e social

Antonella Mosetti è attiva su diverse piattaforme social, dove condivide contenuti che spaziano dalla sua vita personale alla carriera. Su Instagram, il suo profilo ufficiale (@antonellamosetti) conta oltre 1 milione di follower.

Qui, Antonella pubblica regolarmente foto e video che riflettono momenti della sua quotidianità, shooting fotografici e partecipazioni a eventi, offrendo ai fan uno sguardo autentico sulla sua vita.

Oltre a Instagram, Antonella è presente su Facebook con la pagina ufficiale, che conta oltre 161.000 follower. Anche su questa piattaforma, condivide aggiornamenti, eventi e interagisce con i fan attraverso post e commenti.

Mosetti ha anche un profilo su OnlyFans, dove propone contenuti esclusivi a pagamento. In alcune interviste, ha dichiarato di utilizzare questa piattaforma per condividere immagini sensuali non presenti sui suoi altri social, mantenendo però dei limiti ben definiti.

La showgirl ha affermato di aver scelto questa strada per avere un controllo diretto sulla propria immagine e per contrastare l’uso non autorizzato delle sue foto. Di recente ha dichiarato quanto guadagna, dicendo di poter arrivare anche a 2000€ per la foto di un piede.

Infine, Antonella Mosetti è attiva anche su TikTok, dove condivide brevi video che mostrano momenti divertenti, balletti e altri aspetti della sua personalità. Questa presenza multicanale le consente di mantenere un contatto costante e diretto con il suo pubblico, offrendo contenuti diversificati.

Carriera

La carriera di Antonella Mosetti ha avuto inizio negli anni ’90, quando, come anticipato, ha debuttato in televisione nel celebre programma Non è la Rai, condotto da Gianni Boncompagni, che l’ha resa popolare tra il pubblico giovane.

Film e programmi TV

Successivamente, il successo è cresciuto grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin, accanto a Paolo Bonolis, e a Paperissima Sprint. Negli anni ha lavorato anche come attrice, apparendo in film come Un vampiro a Miami, Le donne non vogliono più, C’era un cinese in coma di Carlo Verdone e Prigionieri di un incubo.

Dopo un periodo di minore esposizione mediatica, Antonella Mosetti è tornata sotto i riflettori partecipando a qualche reality, a partire dal Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni, inoltre, si è ritagliata uno spazio come influencer e personaggio televisivo, mantenendo viva la sua popolarità sui social e partecipando a talk show e programmi TV.

Non è la Rai

Antonella Mosetti ha esordito nel 1993 nel programma televisivo Non è la Rai, ideato da Gianni Boncompagni. All’interno dello show, Mosetti si esibiva in coreografie e playback, affiancata da altre giovani ragazze, contribuendo al successo del programma. In alcune puntate, ha anche condotto giochi legati agli sponsor insieme a Ilaria Galassi.

Ciao Darwin

Dal 1998 al 2001, poi, Antonella Mosetti ha ricoperto il ruolo di prima ballerina nel programma televisivo Ciao Darwin, trasmesso su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. In questa veste, ha guidato il corpo di ballo, esibendosi in coreografie che accompagnavano le varie sfide tra le squadre concorrenti.

Paperissima Sprint

Nel 2001, Antonella Mosetti ha affiancato Mike Bongiorno e il Gabibbo nella conduzione di Paperissima Sprint, noto programma estivo di Canale 5. Ambientato su un’isola deserta ricostruita in studio, lo show proponeva, come sempre, gag comiche e video di papere televisive.

Grande Fratello Vip

Nel 2016, Antonella Mosetti ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello VIP su Canale 5, entrando nella Casa come concorrente unico, in coppia con la figlia Asia Nuccetelli. Antonella è stata eliminata al 36º giorno, mentre Asia è uscita una settimana prima. La partecipazione al reality ha segnato il suo ritorno in TV, dopo anni di assenza dal piccolo schermo.

Antonella Mosetti all Isola dei Famosi

Dopo quasi 10 anni, Antonella Mosetti ha deciso di darsi un’altra possibilità coi reality ed è stata selezionata tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via il 7 maggio 2025.

Alla conduzione, Veronica Gentili, mentre Simona Ventura, prima indimenticabile presentatrice della versione italiana del format, vestirà i panni dell’opinionista. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli.

Concorrenti dell Isola dei Famosi

Passiamo, ora, ad elencare tutti gli altri concorrenti che fanno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2025, con cui Antonella Mosetti condividerà la sua avventura in Honduras.

Le donne sono: Alessia Fabiani, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Ibiza Altea (ELIMINATA PRIMA DELL’INGRESSO), Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Tra gli uomini, invece, abbiamo Angelo Famao (RITIRATO), Dino Giarrusso, Leonardo Brum (RITIRATO), Lorenzo Tano (ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi e Samuele Bragelli.

Il percorso di Antonella Mosetti all Isola dei Famosi

Il percorso di Antonella Mosetti all’Isola dei Famosi inizia ufficialmente mercoledì 7 maggio. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà a gestire la fame, i rapporti con gli altri isolani e la varie prove che dovrà affrontare.

1° settimana: È nel gruppo dei Senatori. Antonella ha subito litigato con Alessia e sebbene in settimana quest’ultima abbia tentato un chiarimento, si è verificata l’ennesima discussione. La Mosetti ha anche vissuto un momento di sconforto per la scomparsa di suo padre e ha meditato di lasciare il gioco.

2° settimana: Non sono stati giorni facili per Antonella, la quale dopo alcune discussioni si è ritrovata a meditare nuovamente di abbandonare il programma. Cosa farà? (IN AGGIORNAMENTO)