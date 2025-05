Accertamenti medici per Antonella Mosetti

Dopo Camila Giorgi, anche Antonella Mosetti è stata costretta a lasciare la Playa dell’Isola dei Famosi per degli accertamenti medici.

Isola dei Famosi, Antonella Mosetti lascia la Playa per accertamenti medici

Non c’è tregua sull’Isola dei Famosi, dove la lista dei concorrenti in difficoltà continua ad allungarsi. Dopo i ritiri definitivi di Angelo Famao e Leonardo Brum, e il momentaneo allontanamento di Camila Giorgi accompagnata in infermeria, è toccato ad Antonella Mosetti lasciare temporaneamente la Playa.

La showgirl romana è stata costretta ad abbandonare il gruppo per sottoporsi ad accertamenti medici, alimentando così nuove preoccupazioni tra i fan del programma. Qualora le sue condizioni di salute dovessero risultare a rischio, potrebbe essere costretta a ritirarsi dal programma.

La situazione di Antonella non era del tutto inaspettata. Già durante l’ultima diretta serale, la Mosetti aveva manifestato forti segnali di cedimento, parlando apertamente con la conduttrice Veronica Gentili dei suoi disagi, in particolare emotivi.

Antonella si era mostrata provata, fragilissima, arrivando a confessare in lacrime di voler lasciare definitivamente il reality. Un momento toccante, durante il quale aveva espresso il bisogno di sentirsi capita e ascoltata.

A farle cambiare idea, almeno temporaneamente, erano stati il fratello Massimiliano e la figlia Asia Nuccetelli, che le avevano dato la forza per andare avanti. Intanto, il clima sull’isola resta teso, dopo l’arrivo del provvedimento a causa dell’ultima infrazione riguardante il fuoco.

I telespettatori sono in attesa di sapere se tornerà in gioco oppure se si aggiungerà alla lista dei concorrenti che hanno dovuto rinunciare all’avventura. Nel frattempo Camila Giorgi è rientrata sull’isola dei giovani.