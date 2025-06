Diverse le critiche che Antonia Nocca, ex allieva di Amici, ha ricevuto per la sua esibizione al Pride di Milano. La sua risposta

Antonia Nocca è stata una delle concorrenti più amate della recente edizione di Amici. Tuttavia, negli ultimi giorni ha ricevuto diverse critiche a causa della sua esibizione al Pride di Milano. Ecco il motivo e la sua risposta.

Le critiche ad Antonia Nocca

Lo scorso fine settimana a Milano si è tenuto il Pride e centinaia di persone sono scese per le strade per supportare la comunità LGBTQIA+. Tra loro anche diversi artisti, come per esempio Ambra Angiolini che ha cantato ‘T’appartengo’ insieme alla figlia Jolanda, e Antonia Nocca.

LEGGI ANCHE: Famosissimo attore pubblica una foto di Tony Effe e lo critica: “Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo?”

L’ex concorrente di Amici, tuttavia, è stata sommersa dalle critiche per la sua esibizione. Diversi utenti, infatti, l’hanno attaccata per le sue doti canore perché l’hanno sentita troppo stonata rispetto a come l’hanno conosciuta dentro la scuola di Canale 5. Ovviamente si è trattato solamente di un problema tecnico che ha messo in difficoltà molti altri artisti in quella giornata e la ragazza ha così replicato:

“Amici è stato un percorso di crescita. Io provenivo davvero dalla mia cameretta, è stato un cambio di vita totale. Mi sento cresciuta a livello artistico, molto, ma anche a livello personale. E per la prima volta sono riuscita a vedere alcune alcune cose da sola e a costruirmi delle cose da sola, per amore della musica.

Questa è la quarta volta che canto in una piazza ed è bellissimo perché mi sa che questa la piazza dove ho cantato con più gente di sempre. Spero sempre che arrivi quello che voglio dire. Pride per me è amore”.

La risposta di Antonia Nocca è molto matura e ha sapute gestire alla perfezione le critiche ricevute da alcuni utenti sul web. La cantante è ancora molto giovane e, come lei stessa ha detto ad Amici, non ha mai preso lezioni di canto. Per tale ragione deve coltivare questo suo talento e nel tempo il duro lavoro darà i suoi frutti, ancora più di oggi.