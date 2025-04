A Pomeriggio Cinque Antonino Spinalbese svela la verità sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Così l’hairstylist ha svelato se attualmente il suo cuore è impegnato e cosa si aspetta dalla nuova avventura a The Couple, reality di cui farà parte da lunedì.

Antonino Spinalbese sul presunto ritorno di fiamma con Belen

Ora è finalmente è confermato: Antonino Spinalbese è un concorrente di The Couple e ieri sera ha ufficializzato la sua presenza ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La conduttrice però ha non solo voluto parlare di questa sua nuova esperienza lavorativa, ma ha voluto fare luce anche su dei recenti gossip che lo riguardano.

Il settimanale Gente avrebbe infatti pizzicato Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, che in passato hanno avuto una relazione da cui è nata Luna Marì, insieme. Erano rilassati e complici. Quindi i più maliziosi hanno pensato che ci sia stato un riavvicinamento e non solo per la loro figlia.

Così ieri la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha voluto vederci chiaro. Per questo ha subito domandato all’imprenditore quale fosse la verità dietro ai pettegolezzi di questi giorni:

“La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo. È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla”, ha detto Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese: "Con Belen cerchiamo di dare un insegnamento familiare a nostra figlia"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/wSxT6gVuUe — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 4, 2025

Alla domanda invece se oggi è o meno fidanzato posta da Myrta Merlino, Antonino Spinalbese ha risposto: “Ho il cuore occupato, ma sono single”.

L’esperienza a The Couple

C’è stato spazio anche per parlare di The Couple, reality televisivo che prenderà il via proprio lunedì e di cui Antonino Spinalbese farà parte. L’hairstylist ha detto di avere in mente alcune persone con cui partecipare, ma non avere ancora in mente bene chi e di essere indeciso.

In ogni caso però si è detto sicuro che non avrà problemi a trovare la persona con cui condividere questa esperienza a The Couple.

Antonino Spinalbese sembra essere davvero carico e motivato a fare bene in questa esperienza. E con serenità, come abbiamo visto, ha risposto ai gossip che riguardano lui e l’ex Belen Rodriguez. Con chi farà coppia nel reality di Ilary Blasi lo scopriremo solo lunedì.