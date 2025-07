Antonio si è sfogato duramente a Temptation Island dopo aver sentito le parole della fidanzata Valentina all’interno di un video nel Capanno. Ecco che cos’è successo e perché ha minacciato di chiedere il falò di confronto anticipato.

Lo sfogo di Antonio a Temptation Island

Una coppia sulla quale ci si è concentrati nella prima puntata di Temptation Island è quella formata da Valentina e Antonio. La prima si è lamentata con un’altra concorrente di alcuni comportamenti del compagno:

“In famiglia mi hanno detto che questa è la mia occasione per chiudere questa storia malata. Mi facevo deridere. Pure ste ragazze mi prendono in giro e mi sfo**ono dietro, ma ti rendi conto?

Non gliene frega niente. Vuole sempre stare al centro dell’attenzione, pensa solo al suo lato. Io pago bollette, mutuo e tutto. Mica mi metto a rinfacciargli che mi lascia le luci accese per tutta la casa”.

Dopo queste e altre dichiarazioni ancora, Antonio non ci vede più dalla rabbia e comincia a minacciare di voler lasciare Temptation Island dopo pochissime ore. Dice ai compagni d’avventura di voler chiedere il falò di confronto anticipato:

“Me ne vado perché non capisce un ca**o. Mi dice sempre le stesse cose, mi sento rinfacciato di varie cose. Non sono il cafone della situazione che vado dal meccanico a fare le scenate. Chiedo il falò io, sono io che voglio andarmene.

Quello che vuole fare lei non importa, voglio andarmene io stasera. Ma sai che me ne fo**e a me. Sto dando tutto il rispetto del mondo, lo vedete anche voi. Me ne vado non le do questa situazione. Non risolvo niente neanche tra venti giorni. Fine della storia”.

A un certo punto va in camera per farsi una doccia mentre è seguito dagli altri fidanzati che tentano di fargli cambiare idea. Durante la sua sfuriata esce di colpo dalla stanza e si dirige verso la spiaggia urlando di volersene andare via. Dopo un po’ di tempo, però, si calma e cambia idea con grande sollievo dei presenti. Mettendosi a piangere esclama:

“Vi chiedo scusa per la sfuriata, non chiedo il falò di confronto e resto qui con voi. Vi considero dei fratelli con tutto il mio cuore. Ho reagito con rabbia e a determinate cose che ha detto. Non vengo apprezzato per i sacrifici che faccio”.