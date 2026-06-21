Quale dieta segue Ariana Grande? Per la sua interpretazione nel film Wicked ha seguito un regime alimentare particolare.

Dieta di Ariana Grande: cosa mangia la popstar per restare in forma

Per interpretare Glinda nel film Wicked, Ariana Grande ha seguito una routine alimentare molto precisa, basata principalmente su cibi vegetali e ispirata ai principi della dieta macrobiotica. La cantante e attrice ha puntato su alimenti semplici, nutrienti e poco processati, accompagnando il percorso nutrizionale con un programma di allenamento studiato per sostenere gli impegni fisici richiesti dal set e dalla promozione del film. Da anni Ariana segue uno stile alimentare prevalentemente plant-based, ma durante la preparazione per Wicked avrebbe ulteriormente rafforzato l’attenzione verso ingredienti integrali, evitando il più possibile prodotti industriali e ultra-processati.

La giornata alimentare della popstar inizia generalmente con una colazione nutriente ma leggera. Tra le opzioni preferite figurano l’avena accompagnata da mirtilli freschi e banana oppure un porridge arricchito con burro di mandorle, ideale per fornire energia a lento rilascio. A pranzo, invece, predominano carboidrati complessi e proteine vegetali. Insalate a base di quinoa, ceci, avocado, cetrioli e pomodori rappresentano una delle soluzioni più frequenti, spesso completate da condimenti semplici come salsa tahini e succo di limone. Gli spuntini sono pensati per mantenere stabile il livello di energia durante la giornata. Ariana Grande privilegia hummus con verdure crude, alghe tostate, frutta fresca e piccole porzioni di frutta secca come le mandorle.

La cena è generalmente composta da piatti completi e bilanciati, come ciotole di riso integrale con verdure saltate, tofu e curry di lenticchie, alimenti che garantiscono un buon apporto di fibre, vitamine e proteine vegetali.

Ariana Grande: il dibattito sul suo aspetto fisico

Negli ultimi mesi l’aspetto fisico di Ariana Grande ha generato numerosi commenti sui social e sui media. Molti fan hanno espresso preoccupazione per la sua magrezza, soprattutto durante il tour promozionale di Wicked. La cantante ha, però, affrontato pubblicamente l’argomento, spiegando che il confronto con alcune immagini del passato sarebbe fuorviante. Secondo Ariana, il periodo a cui molti fanno riferimento come esempio di maggiore salute coinciderebbe in realtà con una fase personale più difficile, caratterizzata da cattive abitudini alimentari e dall’assunzione di antidepressivi.

Per questo motivo l’artista ha invitato il pubblico a non formulare giudizi basandosi esclusivamente sull’aspetto esteriore, ricordando che il benessere di una persona non può essere valutato soltanto osservando il suo corpo. Oggi, grazie a un’alimentazione equilibrata, a uno stile di vita attivo e a una maggiore attenzione alla salute mentale, Ariana Grande sostiene di sentirsi bene e di vivere una fase particolarmente positiva della sua vita personale e professionale.