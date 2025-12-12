Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Un Professore vince ancora, il concerto “Una Nnessuna Centomila” resta inseguitore

Giovedì 11 dicembre 2025 la prima serata televisiva parla ancora il linguaggio della fiction Rai: Un Professore 3 guida la classifica con circa 3,4 milioni di spettatori e il 20,7% di share, confermandosi titolo di riferimento del giovedì e consolidando il rapporto tra Alessandro Gassmann e il pubblico della rete ammiraglia. Su Canale 5 l’evento musicale Una Nessuna Centomila, con Fiorella Mannoia e un parterre di ospiti, si ferma intorno a 1,8 milioni di spettatori con il 16,3%, un risultato discreto ma insufficiente a insidiare la leadership della fiction, nonostante la natura “speciale” del concerto.​

Le altre reti hanno offerto un ventaglio di proposte alternative. Rai2 con Ore 14 Sera si attesta su valori medio-bassi, confermando una nicchia per l’approfondimento serale del format, mentre Rai3 con Splendida Cornice continua il suo percorso tra cultura e intrattenimento colto, su una quota intorno al 4–5% di share. Italia1 ha puntato sul cinema supereroistico con The Flash, che si è mosso attorno al 4,4% di share, confermando il buon feeling del pubblico giovane con il genere cinecomic. Nell’area talk, Rete4 con Dritto e Rovescio e La7 con Piazzapulita si sono divisi il pubblico del dibattito politico, entrambi sopra il 5%, mentre Tv8 con Europa League – Basilea-Aston Villa si è fermata sul 2% e sul Nove il film natalizio A casa per Natale ha raggiunto circa il 2,6% di share, segno di un interesse moderato per il calcio internazionale in chiaro e per il cinema “di stagione”.​

Access prime time

La sfida fra i game show ha visto ancora una volta fronteggiarsi Rai1 e Canale 5. Affari Tuoi ha superato i 4,5 milioni di spettatori con un solido 22,6% di share, dopo il traino informativo di Cinque Minuti, che resta stabilmente intorno al 20%. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, La Ruota della Fortuna ha sfiorato il 26–27% di share, confermando il grandissimo momento del quiz guidato da Gerry Scotti e garantendo all’ammiraglia Mediaset un access numericamente fortissimo. In parallelo, Un Posto al Sole su Rai3 mantiene una base fedele sopra 1,4 milioni di spettatori e Otto e Mezzo su La7 continua a presidiare lo spazio dell’approfondimento politico intorno all’8%.​

Preserale

Rai1 continua a dettare legge con L’Eredità – La Sfida dei 7 e L’Eredità, che si muovono tra il 23% e oltre il 26% di share, confermando il quiz come pilastro assoluto della fascia. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida e Caduta Libera restano più indietro ma su numeri comunque buoni, fra il 16% e il 18%, consolidando una presenza stabile tra il pubblico commerciale. Rai3 con i TGR, seguiti da Blob e Nuovi Eroi, continua a rappresentare un punto fermo per l’informazione regionale e il racconto di costume, mentre Rete4 con La Promessa intercetta il pubblico affezionato alla serialità quotidiana.​

Daytime

Rai1 prosegue con il collaudato asse informativo e di intrattenimento: 1mattina News e Unomattina coprono la fascia d’attualità, Storie Italiane presidia il talk del mattino, È Sempre Mezzogiorno fa da ponte verso il mezzogiorno con ottimi risultati, e nel pomeriggio La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta garantiscono continuità di ascolti con valori spesso superiori al 18–20%. Canale 5 risponde con Mattino Cinque, Forum e il blocco di soap e programmi del pomeriggio (Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna, Amici), che continuano a dominare sul target commerciale, con picchi oltre il 24% per il dating show e la serialità turca.​

Il bilancio dell’11 dicembre racconta dunque un giovedì nettamente vinto da Un Professore 3, che con il suo 20,7% di share tiene a distanza l’evento Una Nessuna Centomila fermo al 16,3%, mentre i talk di Rete4 e La7, il cinema di Italia1 e il calcio di Europa League restano sullo sfondo. In access e preserale, il duello strutturale tra Affari Tuoi / L’Eredità e La Ruota della Fortuna / Caduta Libera continua ad animare la sfida fra Rai e Mediaset, con i quiz che si confermano ancora una volta il motore principale degli ascolti quotidiani.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X