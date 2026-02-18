Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Cuori 3 chiude al 17,8%, fiction Rai1 ancora leader

Martedì 17 febbraio 2026 consegna a Rai1 un’altra serata vincente: il finale di stagione di Cuori 3 domina il prime time con circa 3 milioni di spettatori e uno share intorno al 17,8%, completando la “tripletta” dopo i successi degli ultimi due giorni. La fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari chiude così il suo arco narrativo confermandosi uno dei titoli più solidi della serialità Rai, capace di tenere insieme pubblico familiare, affezionati alle storie d’epoca e appassionati di medical drama.

Sulle altre reti, il film di Canale5 e l’intrattenimento delle generaliste si devono accontentare delle briciole, con risultati che oscillano tra il 9% e il 12% di share, penalizzati dal richiamo dell’ultimo appuntamento con i medici del cuore di Torino. Rai2 mantiene buoni numeri grazie al traino delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026, che continuano a garantire ascolti sopra la media di rete, mentre La7 e le reti digitali restano su valori medio‑bassi, ritagliandosi nicchie più informate e di attualità.

Access primetime

In access primetime il confronto tra i game show delle ammiraglie resta serrato, con valori sopra il 20% per i principali titoli e uno scarto ridotto in termini di spettatori. Affari Tuoi su Rai1 continua a rappresentare il traino decisivo per la fiction della prima serata, mentre su Canale5 la fascia è presidiata dal tandem Gira La Ruota della Fortuna / La Ruota della Fortuna, che si mantiene su numeri competitivi sul target commerciale.

Preserale e daytime

Nel preserale, il quiz di Rai1 – guidato dall’ormai rodatissimo meccanismo de L’Eredità – consolida la leadership con uno share stabilmente oltre il 24–25%, garantendo alla rete un avvio di prime time già molto alto. Su Canale5 il preserale a base di quiz e intrattenimento resta più debole in valori assoluti, ma conserva un ruolo importante sul pubblico più giovane e sulle fasce centrali del pomeriggio, grazie a prodotti come Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio5.

La fotografia del 17 febbraio racconta dunque una giornata in cui Cuori 3 chiude da protagonista assoluta con il 17,8% in prime time, l’access viene animato dal consueto duello tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, mentre il preserale di Rai1 continua a spingere verso l’alto la media di rete, lasciando a Canale5 il compito di presidiare il target commerciale con l’offerta di daytime.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su Facebook, Instagram e X