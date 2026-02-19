Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Mercoledì 18 febbraio 2026 ha consegnato il prime time a Canale5 con il gran finale di Una Nuova Vita, che ha conquistato 3.068.000 spettatori e il 22% di share, chiudendo la sua corsa tra consensi e discussioni su un epilogo intenso e sentimentale. Rai1 ha risposto con il biopic Fabrizio De André – Principe libero, che ha ottenuto 1.845.000 spettatori pari al 12.2%, un risultato più di nicchia per un racconto raffinato e musicale dedicato alla figura di Faber.

Rai3 ha mantenuto il suo zoccolo duro con Chi l’ha Visto? a 1.338.000 spettatori (8.7%), mentre le Olimpiadi invernali hanno trovato spazio su Rai2 tra short track, sci freestyle, snowboard e hockey, portando in dote percentuali tra il 7% e quasi l’8% nelle varie specialità. Italia1 ha puntato sull’azione con Kingsman: The Secret Service, le altre reti generaliste e digitali tra film, factual e repliche hanno completato un mosaico di offerta dove la fiction Mediaset ha avuto la meglio sul cinema d’autore targato Rai.

In questo scenario, la serata racconta una TV che premia la serialità contemporanea e i personaggi riconoscibili – come la protagonista interpretata da Anna Valle – rispetto a una proposta più autoriale, pur sostenuta da un nome iconico come De André. Le Olimpiadi aggiungono un forte elemento di attualità sportiva, distribuendo ascolti significativi su Rai2 e spostando una fetta di pubblico verso le discipline invernali, mentre i programmi di inchiesta e cronaca nera continuano a mantenere un seguito fedele ma meno dominante.

Access primetime

Passando all’access primetime, la sfida tra game show ha visto ancora una volta protagonisti Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il gioco dei pacchi su Rai1 è stato seguito da 4.454.000 spettatori con il 21.9% di share, confermandosi appuntamento familiare irrinunciabile. Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 3.669.000 spettatori (18.3%), mentre il quiz vero e proprio con Gerry Scotti ha continuato a oscillare su valori vicini al 24%, tenendo vivo un testa a testa quotidiano sul fronte dell’intrattenimento leggero preserale. Accanto a loro, Rai3 con Il Cavallo e la Torre e Un Posto al Sole ha mantenuto share medi tra il 4,5% e il 7%, La7 con l’informazione d’opinione ha tenuto la sua nicchia, mentre Tv8 e Nove hanno presidato il territorio dei factual e del food con 4 Ristoranti e Cash or Trash.

Nel preserale, la struttura del pomeriggio-sera ha confermato alcune certezze: su Rai1, L’Eredità continua a macinare ascolti con share vicini al 28-29%, restando il quiz di riferimento per la chiusura del daytime. Canale5 con Caduta Libera mantiene una buona tenuta ma rimane in scia, mentre Rai3 con Blob (884.000 spettatori, 4.6%) e Via dei Matti N°0 (724.000 spettatori, 3.6%) presidia uno spazio più sperimentale e culturale. Sul Nove, Cash or Trash arriva a 727.000 spettatori (3.7%), consolidando la sua posizione come appuntamento fisso per gli appassionati di aste e curiosità. È una fascia che conferma quanto i quiz storici e i piccoli formati identitari restino fondamentali per traghettare il pubblico verso la prima serata.

Daytime e Pomeriggio

Nel daytime mattutino e di mezzogiorno, Rai1 ha mantenuto il suo mix di informazione e intrattenimento con TG1, contenitori come Unomattina e gli spazi di attualità che preparano il terreno per È Sempre Mezzogiorno, mentre Canale5 ha risposto con TG5 Mattina e Mattino Cinque, confermandosi molto competitiva sulle news e sull’infotainment. A metà giornata, Forum su Canale5 e i programmi di servizio e divulgazione di Rai1 e Rai2 hanno continuato a dividere la platea tra chi cerca storie giudiziarie popolari e chi preferisce approfondimenti, medicina e rubriche di taglio più istituzionale.

Nel pomeriggio, i dati complessivi mostrano come Rai1 mantenga una linea equilibrata con fiction quotidiane e talk – Il Paradiso delle Signore, La Volta Buona, Vita in Diretta – mentre Canale5 costruisce il suo fortino con Beautiful, Io Sono Farah, La Promessa/La Forza di una Donna, Uomini e Donne e Amici, tutti titoli che hanno registrato nelle ultime settimane share spesso sopra il 20%. Rai3 con Geo, La7 con Tagadà e i programmi di Rai Parlamento offrono un’alternativa più informativa e tematica, intercettando un pubblico interessato a politica, ambiente e società.

Seconda Serata e Telegiornali

In seconda serata, Rai1 ha proseguito la serata tra approfondimenti e cinema, mentre Canale5 ha alternato magazine come X-Style e programmi d’attualità o film, in una fascia dove gli ascolti si distribuiscono in modo più frammentato. Rai3 con TG3 Linea Notte e La7 con TGLa7 Notte restano riferimenti per l’informazione notturna, mentre le reti tematiche e i canali digitali completano l’offerta con titoli di catalogo e repliche. I telegiornali principali – TG1, TG5, TG3, TG2 – confermano anche in questa giornata il loro ruolo centrale, con le edizioni delle 20 di TG1 e TG5 saldamente ai vertici per pubblico e share.

Analisi conclusiva

Il 18 febbraio 2026 sancisce la vittoria di Una Nuova Vita in prima serata (22%), capace di chiudere in bellezza battendo la proposta cinematografica di Rai1 dedicata a Fabrizio De André (12.2%) e confermandosi come uno dei titoli di punta della stagione Mediaset. In access prime time, l’asse Affari Tuoi / La Ruota della Fortuna continua a polarizzare il pubblico, con un leggero vantaggio in share per il quiz di Canale5 ma con Rai1 ancora fortissima sui volumi assoluti. Il daytime resta sostanzialmente diviso: Rai1 più forte sull’informazione e sul preserale, Canale5 dominante con soap, dating e talent, mentre sport olimpico e programmi di inchiesta aggiungono valore editoriale alla giornata. È una TV che, anche in pieno inverno, vive di grandi finali, biopic d’autore e sfide serrate a colpi di quiz, cercando ogni sera di riconquistare – e non dare mai per scontato – il proprio pubblico.

