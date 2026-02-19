Nella serie di Canale 5 Forbidden Fruit è presente un uomo misterioso, di cui al momento non conosciamo il volto. Sappiamo però che è complice della temutissima Sahika. Ma chi è questo personaggio? Svelato di chi si tratta e dove l’abbiamo già visto.

Forbidden Fruit, chi è l’uomo misterioso?

Nell’appassionante storia di Forbidden Fruit, in onda nel pomeriggio di Canale 5, è arrivato un uomo misterioso. Per ora non abbiamo avuto modo di vederlo in volto. L’unica cosa che sappiamo, però, è che è un complice della terribile Şahika Ekinci (l’attrice Nesrin Cavadzade),

Chi segue la dizi turca conosce le vicende e come quest’ultima pur di diventare la quinta moglie di Halit Argun (interpretato da Talat Bulut) è disposta davvero a qualsiasi cosa. Ora però, in attesa della puntata di rivelazione, possiamo vedere insieme, se amate gli spoiler, chi è questo personaggio misterioso di Forbidden Fruit che tanto ha attirato l’attenzione.

Quando vedremo l’uomo misterioso

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per conoscere chi si nasconde dietro questo misterioso personaggio di Forbidden Fruit. Almeno fino all’episodio 57, dato che ora è in onda il 50esimo.

Dalla trama però sappiamo che Şahika sta seguendo passo passo tutte le indicazioni di Nadir Kılıç, vecchio socio di Halit che ora si trova in carcere a causa di alcuni affari illegali e fu l’Argun Senior a denunciarlo alle autorità 30 anni prima. Con l’intenzione di volersi vendicare grazie a Şahika e all’aiuto di un falso investitore, tornerà in possesso della Argun Holding.

Questo segnerà dunque un ennesimo punto di svolta nella trama di Forbidden Fruit con Halit che dovrà stare molto attento e guardarsi alle spalle.

Ma Nadir sarà così spietato da arruolare con sé anche l’ex dell’imprenditore: Ender Çelebi (l’attrice Şevval Sam). Peraltro nutrirà una vera attrazione verso Yildiz (Eda Ece) e con l’aiuto di Şahika si avvicinerà a lei.

A causa di questo giro di affari sporchi, dunque Halit rischierà di perdere tantissimo.

Dove abbiamo già visto l’attore di Forbidden Fruit

A interpretare il misterioso personaggio di Nadir è Hakan Karahan.

Gli appassionati di dizi e film turchi lo ricorderanno in altri progetti come Memories, in origine Senden Bana Kalan, con protagonista Neslihan Atagül (Nihan Sezin di Endless Love).

Ma non solo perché in alcune serie televisive, note anche in Italia, abbiamo visto l’attore non solo in Forbidden Fruit, ma anche come personaggio in La forza di una donna, dove interpretava lo spietato Nezir Korkmaz.

Peraltro l’abbiamo visto anche vestire i panni di Alexander Zucco, in Love is in the air che tutti ricordano con affetto perché tra i protagonisti ci sono gli amatissimi Kerem Bürsin e Hande Erçel.

E voi lo ricordavate?

