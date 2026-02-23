Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Cerimonia di chiusura olimpiadi al 30,9%, Canale5 si ferma oltre i 2 milioni

Domenica 22 febbraio 2026 è nel segno del Tricolore: la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 all’Arena di Verona domina la prima serata di Rai1 con oltre 6 milioni di telespettatori e il 30,9% di share, chiudendo i Giochi con un risultato all’altezza del boom della cerimonia inaugurale. Lo show finale, tra esibizioni spettacolari e passerella delle delegazioni, conferma il fortissimo traino olimpico sulla rete ammiraglia, che stacca nettamente tutta la concorrenza generalista.

Su Canale5 il film tv Io sono Farah si difende ma non impensierisce Rai1, attestandosi sopra la soglia dei 2 milioni di spettatori con uno share di poco superiore al 12%, in linea con una serata fortemente condizionata dall’evento olimpico. Sul fronte dell’intrattenimento, Che Tempo che Fa sul Nove e Le Iene su Italia1 si ritagliano il proprio spazio su un pubblico più di nicchia, mentre il talk e l’approfondimento di Rai3 restano su valori medio‑bassi, compressi dal doppio richiamo di cerimonia e cinema.

Access primetime

L’access primetime di Rai1 cambia volto per lasciare spazio allo sport: Affari Tuoi si ferma e il pubblico rinuncia al consueto appuntamento con i pacchi, sostituito da uno spazio dedicato alla marcia di avvicinamento alla cerimonia di chiusura. Sulla rete ammiraglia Mediaset, invece, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti resta in onda, capitalizzando l’assenza del competitor e confermandosi su ottimi livelli di ascolto, complice anche la curiosità del pubblico domenicale.

Daytime e bilancio della domenica

Nel daytime, Rai1 costruisce il proprio vantaggio con la consueta filiera della domenica: dagli spazi di informazione del mattino ai contenitori Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera, che anche in questa occasione si mantengono su valori solidi in share, preparando il terreno alla lunga serata olimpica. Canale5 risponde con Le Storie di Melaverde, Melaverde, L’Arca di Noè, Amici e Verissimo, che garantiscono alla rete una buona performance sul target commerciale, pur dovendo cedere il primato in valori assoluti nelle 24 ore.

La fotografia del 22 febbraio racconta quindi una giornata nettamente segnata dai Giochi: la Cerimonia di chiusura all’Arena di Verona vola al 30,9% con oltre 6 milioni di telespettatori, Io sono Farah su Canale5 si ferma poco sopra i 2 milioni, La Ruota della Fortuna si prende l’access approfittando della pausa di Affari Tuoi e il daytime di Rai1, tra talk e intrattenimento, contribuisce a consolidare la vittoria complessiva della Rai sulla domenica televisiva.

