Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island non sono mancati i colpi di scena. Alessio ha infatti deciso di tornare con Sonia. Tuttavia in queste ore è già spuntata una segnalazione sul suo conto.

La segnalazione su Alessio dopo Temptation Island

Due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Fin dalla prima puntata infatti i due ci hanno regalato un’emozione dietro l’altra e il loro percorso ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino alla fine. Solo ieri sera, nel corso dell’ultima puntata, c’è stato l’ennesimo colpo di scena, che nessuno poteva prevedere. Alessio, a sorpresa, ha infatti chiesto un ennesimo falò a Sonia e a quel punto ha annunciato di voler dare una seconda chance alla loro storia. La coppia ha così lasciato il programma insieme e poco dopo abbiamo scoperto cosa è accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni.

Loparco e la Mattalia hanno confermato la decisione presa durante il loro ultimo incontro e a oggi dunque sono tornati a vivere insieme. Sui social non sono mancati i commenti degli utenti, che si sono letteralmente divisi. Nel mentre però, a distanza di pochissime ore dalla fine del reality show, è già emersa una nuova segnalazione che non è passata inosservata.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una delle sue follower, pochi giorni fa Alessio sarebbe stato in Abruzzo per una vacanza e sarebbe stato beccato su una nota app di incontri. Ma non solo. Stando a quanto si legge, Loparco avrebbe chiesto alla ragazza che ha scritto all’esperta di gossip un incontro.

Naturalmente al momento non sappiamo cosa sia accaduto in realtà e la segnalazione va presa con le pinze. Di certo però in molti si stanno già chiedendo come stia procedendo tra Alessio e Sonia e cosa sia accaduto tra loro dopo il programma.