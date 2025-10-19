Aurora Ramazzotti al concerto con il piccolo Cesare, arriva la dedica di Eros (VIDEO)
Eros Ramazzotti ha commosso tutti dedicando una canzone al nipotino Cesare durante il suo concerto ad Amsterdam
Durante il concerto ad Amsterdam, Eros Ramazzotti ha riservato un momento speciale al suo nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. La dolce dedica ha emozionato tutti e unito l’intera famiglia tra il pubblico.
La dedica di Eros Ramazzotti
Un concerto che si è trasformato in un momento di pura emozione e famiglia. Alla prima tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti, ad Amsterdam, la vera protagonista è stata la famiglia, riunita e unita più che mai, con un gesto che ha scaldato il cuore di tutti.
Tra il pubblico dello Ziggo Dome, ad applaudire Eros, c’erano proprio tutti: l’ex moglie Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste, nate dalla relazione con Tomaso Trussardi; la primogenita Aurora Ramazzotti, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza, dal piccolo Cesare e dai genitori di Goffredo. Presenti anche Gabrio Tullio e Raffaella, i figli nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli.
Un momento davvero speciale è arrivato durante il concerto, quando Eros Ramazzotti ha interrotto la scaletta per fare una dedica dolcissima al nipote Cesare. Davanti a migliaia di spettatori, con voce commossa, ha detto: “Questa canzone la voglio dedicare a un cucciolotto, a Cesare Cerza Ramazzotti. Questa canzone è per te. I love you”.
Le note della canzone Per me per sempre di Eros Ramazzotti hanno accompagnato quelle parole, mentre il piccolo Cesare, protetto dalle cuffie antirumore. A immortalare il momento ci ha pensato Goffredo Cerza, papà di Cesare, che ha poi condiviso il video su Instagram con una caption tenerissima: “Grazie nonno per questo immenso regalo. Per me per sempre. Cesare.”
Un post che ha fatto subito il giro del web, emozionando migliaia di fan e dimostrando quanto l’amore familiare possa rendere ancora più potente la musica.
Quello di Amsterdam per Eros Ramazzotti e la sua famiglia allargata è stato più di un semplice concerto e questa dedica ne è la prova.