Durante il concerto ad Amsterdam, Eros Ramazzotti ha riservato un momento speciale al suo nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. La dolce dedica ha emozionato tutti e unito l’intera famiglia tra il pubblico.

La dedica di Eros Ramazzotti

Un concerto che si è trasformato in un momento di pura emozione e famiglia. Alla prima tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti, ad Amsterdam, la vera protagonista è stata la famiglia, riunita e unita più che mai, con un gesto che ha scaldato il cuore di tutti.

Tra il pubblico dello Ziggo Dome, ad applaudire Eros, c’erano proprio tutti: l’ex moglie Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste, nate dalla relazione con Tomaso Trussardi; la primogenita Aurora Ramazzotti, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza, dal piccolo Cesare e dai genitori di Goffredo. Presenti anche Gabrio Tullio e Raffaella, i figli nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Un momento davvero speciale è arrivato durante il concerto, quando Eros Ramazzotti ha interrotto la scaletta per fare una dedica dolcissima al nipote Cesare. Davanti a migliaia di spettatori, con voce commossa, ha detto: “Questa canzone la voglio dedicare a un cucciolotto, a Cesare Cerza Ramazzotti. Questa canzone è per te. I love you”.

Le note della canzone Per me per sempre di Eros Ramazzotti hanno accompagnato quelle parole, mentre il piccolo Cesare, protetto dalle cuffie antirumore. A immortalare il momento ci ha pensato Goffredo Cerza, papà di Cesare, che ha poi condiviso il video su Instagram con una caption tenerissima: “Grazie nonno per questo immenso regalo. Per me per sempre. Cesare.”

Un post che ha fatto subito il giro del web, emozionando migliaia di fan e dimostrando quanto l’amore familiare possa rendere ancora più potente la musica.

Quello di Amsterdam per Eros Ramazzotti e la sua famiglia allargata è stato più di un semplice concerto e questa dedica ne è la prova.