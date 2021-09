1 Anticipazioni Bake Off Italia 2021

Prende il via oggi 3 settembre su Real Time la prima puntata di Bake Off Italia 2021 e non mancano le anticipazioni. Chi dispone di un abbonamento Discovery Plus, però, già dal 27 agosto ha avuto modo di vedere in anteprima quella che è la prima puntata di Bake Off. Di seguito, se siete curiosi e non riuscite proprio a resistere, troverete tutti gli spoiler, gentilmente riportati da TV Blog.

La trasmissione si è aperta, come rivelano le anticipazioni di Bake Off Italia 2021, con il ritorno in scena dei 3 giudici Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara, oltre alla presenza della conduttrice Benedetta Parodi. Anche quest’anno a fare da cornice alle sfide dei 20 concorrenti è Villa Borromeo d’Adda.

Proprio i protagonisti di questa edizione si sono ritrovati per la prima volta nel giardino, fuori al tendone e si sono disposti su uno ‘Stivale’ in base alla loro regione provenienza. Così ha preso ufficialmente il via Bake Off Italia 2021. La prima manche (tenutasi all’aperto) che gli aspiranti pasticceri hanno dovuto affrontare è la Prova Creativa. Così come nella precedente edizione, a causa della situazione sanitaria, è obbligatorio l’uso della mascherina durante la decorazione.

Ogni concorrente, in base alla propria città o regione d’origine, ha dovuto preparare un dolce tipico in 150’. Questo il tempo necessario dato dai giudici. A superare la prova e convincere a pieno con le loro creazioni, sono stati i seguenti concorrenti, come rivelato dalle anticipazioni di Bake Off:



Loro passeranno così di diritto alla prossima puntata di Bake Off Italia 2021. Per tutti gli altri, invece, le manche non sono finite qui. Ecco cosa è successo durante la Prova Tecnica…