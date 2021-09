Chi è Pedro Menvielle di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Ecco cosa c’è da sapere sul concorrente di Bake Off Italia 2021, Pedro Menvielle. Qui di seguito una scheda con tutte le curiosità che lo riguardano: passiamo dall’età, alla vita privata, il percorso nel programma e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Pedro Menvielle

Nome e Cognome: Pedro Menvielle

Data di nascita: 28 giugno 1985

Luogo di Nascita: Buenos Aires

Età: 36 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Pedro è proprietario di un B&B e agriturismo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: pedro.bakeoff9

Pedro Menvielle biografia, età e altezza

Vi presentiamo Pedro Menvielle, nuovo concorrente di Bake Off Italia 2021. Di seguito alcuni dati della sua biografia. Pedro è nato in Argentina, precisamente a Buenos Aires, il 28 giugno 1985, la sua età quindi è di 36 anni.

Finita l’Università ha vinto una borsa di studio per trasferirsi in Italia, dove ha conseguito il dottorato. Occasione che ha colto, non prima però di vendere la sua auto e farsi un viaggio in giro per il mondo.

Il trasferimento è una scelta dettata anche dall’amore. Dopo aver conosciuto la sua dolce metà, infatti, ha raggiunto l’Italia. Questo gli ha così permesso di iniziare una nuova vita e approfondire la sua passione per la pasticceria. È stabile a San Gimignano, in provincia di Siena.

A proposito della biografia di Pedro. Sappiamo che lui e il suo compagno gestiscono un B&B di nome “Il segreto di Pietrafratta” proprio nel comune in cui vive. Nella struttura è presente anche un ristorante. Si occupa della contabilità e dato che è un amante dei vini, li sceglie lui.

Vita privata

Cosa conosciamo ancora a proposito di Pedro Menvielle? Dell’aspirante pasticcere possiamo dirvi che è sposato con Diego.

Pedro di Bake Off e suo marito sono compagni non solo nella vita privata, ma anche nel lavoro. I due, infatti, sono soci in affari. Dalle foto postate anche sui social sembrano essere davvero molto innamorati e affiatati.

Nel cuore di Pedro oltre alla pasticceria c’è anche una grande passione per il volley. Di sé, invece, dice di essere molto competitivo e un perfezionista.

Dove seguire Pedro Menvielle: Instagram e social

Vi state chiedendo se c’è modo o meno di seguire Pedro Menvielle sui social? Il concorrente di Bake Off lo trovate facilmente sul Instagram. Il suo profilo non era tanto attivo, si contano ancora pochi post pubblicati, ma prima del suo arrivo nel programma di Real Time e durante, il concorrente si sta divertendo a condividere più di frequente contenuti con i propri follower.

Dalle poco foto presenti abbiamo visto che oltre ad avere una grande passione per la pasticceria, Pedro di Bake Off ha un cane di nome Dante, a cui è tanto affezionato. Da quel che vediamo pare anche sia fan della cantante Britney Spears.

Tra le altre foto presenti ne vediamo alcune insieme al suo compagno Diego. Con lui pare abbia condiviso tanti viaggi e nel 2019 hanno preso parte insieme nel pubblico del Teatro Ariston per la finale di Sanremo.

E sempre a proposito di partenze, Pedro di Bake Off pare abbia girato il mondo in 3 mesi. Esperienza che gli è servita per conoscersi meglio.

Pedro a Bake Off Italia 2021

È la grande passione per la pasticceria ad aver spinto Pedro Menvielle a partecipare a Bake Off Italia:

“Sono talmente perfezionista che per me cucinare risulta stressante. Di solito se una persona ci mette mezz’ora per una preparazione, io ce ne metto 4! Provo sempre a raggiungere il massimo. Cucinare dolci è una sorta di amore/odio. Mi piace da morire quando vengono bene, ma è la cosa che più odio quando viene tutto storto. Caro Bake Off porterò un po’ di sangue latino. Siate pronti”

Sicuramente l’intento è quello di vincere Bake Off ma anche poter un giorno far conoscere a più persone possibili la sua attività e diventare qualcuno nel mondo della pasticceria.

Come vi abbiamo raccontato nelle righe precedenti, Pedro di Bake Off ha spiegato di essere molto competitivo. Caratteristica che potrebbe riservarsi fondamentale per il suo percorso nel programma:

“Ho paura di diventare quella persona sotto al tendone, una persona di cattivo umore, che urla e corre. Tenterò di mantenere la calma”

Ma con chi dovrà sfidarsi? Ecco di seguito tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2021.

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Per la nuova edizione di Bake Off Italia 2021 troviamo 20 concorrenti. Vediamo insieme, qui di seguito, la lista degli aspiranti pasticceri di quest’anno:

Si completa così l’elenco di tutti i protagonisti. Ad accompagnarli in questo viaggio ci sarà la conduttrice Benedetta Parodi, che racconterà il percorso e le sfide tra pasticceri.

Come ogni anno non mancheranno anche i 3 severi giudici, pronti a giudicare le prove del concorrenti. Confermatissimi ancora una volta: Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Discorso diverso, invece, per Csaba dalla Zorza, che abbiamo visto nella scorsa stagione di Bake Off Italia 2021, ma non la ritroveremo.

Per concludere vediamo insieme il percorso fatto da Pedro Menvielle nella trasmissione…

Il percorso di Pedro Menvielle a Bake Off

Il 3 settembre su Real Time torna la gara di pasticceria più dolce che ci sia. Vi ricordiamo che le puntate sono disponibili anche su Discovery Plus.

Così anche quest’anno prende il via la nuova stagione di Bake Off Italia 2021. Come vi abbiamo già detto tra i concorrenti figura anche il nome di Pedro Menvielle.



L’argentino sarà in grado di conquistare i quattro giudici con i suoi dolci? Attendiamo come si evolverà il percorso di Pedro di Bake Off per scoprirlo.

A Pedro e a tutti i concorrenti facciamo un caloroso in bocca al lupo. Che vinca il migliore!

(IN AGGIORNAMENTO)



Novella 2000 © riproduzione riservata.