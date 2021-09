Chi è Enrico Sistino di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Ecco chi è Enrico Sistino, concorrente di Bake Off Italia 2021. Età, biografia, vita privata, fidanzata, Instagram e social.

Chi è Enrico Sistino

Nome e Cognome: Enrico Sistino

Data di nascita: 1983

Luogo di Nascita: Paderno Dugnano (Milano)

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: fabbro e operaio metalmeccanico

Fidanzata: Martina Viganò

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @enrico.bakeoff9

Enrico Sistino età e biografia

Chi è Enrico Sistino, concorrente di Bake Off Italia 2021? Ha 38 anni d’età e vive Paderno Dugnano, in provincia di Milano. In questa località, inoltre, svolge il lavoro di fabbro. Racconta, nella video intervista consultabile sul sito ufficiale di Real Time, di aver studiato soltanto fino alle scuole Medie. Subito dopo, infatti, a 14 anni ha iniziato a lavorare.

Per quanto riguarda la sua famiglia, inoltre, dice che il padre è uscito dalla sua vita quando lui aveva solo 5 o 6 anni. Ha, quindi ,dovuto aiutare la madre. Oltre a questo, però, possiede molte passioni. Non solo la pasticceria, ma ama molto la palestra e il motociclismo:

Adoro andare in pista. Mi piace correre, mi piace l’adrenalina. Anche stare in mezzo alla natura.

Passiamo, adesso, a vedere la vita privata di Enrico Sistino sotto il punto di vista sentimentale…

Vita privata: ha una fidanzata?

Secondo quanto ci rivela della sua vita privata, per quanto riguarda la sfera sentimentale, Enrico Sistino convive con Martina Viganò dal 2019 circa e si conoscono dal 2016, più o meno. La definisce l’amore della sua vita e presto non sarà più solo la sua fidanzata. Le ha fatto, infatti, la proposta di matrimonio:

L’anno scorso le ho fatto la fatidica proposta. Siamo andati a New York e a Central Park le ho chiesto di sposarmi. Mi ha detto sì, mi ha detto sì.

Dove possiamo seguire Enrico Sistino sui social? Scopriamolo insieme…

Dove seguire Enrico Sistino: Instagram e social

Di Enrico Sistino non c’è traccia su Twitter, ma abbiamo più informazioni sugli altri profili social. Per esempio, infatti, su Facebook si può trovare con il nime “Enrico Sisty“. Qui possiamo vedere diverse foto in compagnia della fidanzata, degli amici e anche dei compagni d’avventura di Bake Off Italia 2021.

Ma non solo. Il concorrente della nuova edizione, infatti, è reperibile anche su Instagram. All’interno del social fotografico, quindi, non troviamo soltanto scatti che lo mostrano in compagnia della sua dolce metà. Sono presenti anche le sue creazioni dolci e salate.

Scopriamo, ora, le motivazioni che hanno spinto Enrico Sistino a partecipare a Bake Off Italia 2021…

Enrico Sistino a Bake Off Italia 2021

La nuova stagione di Bake Off Italia, la numero nove, partirà su Real Time da venerdì 3 settembre 2021. Proprio per tale ragione Enrico Sistino, alla fine, ha raccontato della sua passione per la pasticceria:

La pasticceria ha sempre fatto parte della mia vita. Io ho sempre cucinato in casa. Ho sempre aiutato mia mamma e i miei zii. Quindi mi piace cucinare. Mi reputo bravo e preciso. Sono anche determinato. Poi, vabbè, tutti mi fanno i complimenti per i dolci. Quindi speriamo sia la verità.

Per quanto riguarda Bake Off Italia 2021, perciò, Enrico Sistino aggiunge:

Io adoro veramente cucinare e fari i dolci. Perché quando cucino o faccio una torta, quando sono stanco dal lavoro, mi rilasso. È la mia vita. Lo vedo proprio. Fa parte di me. Caro Bake Off, voglio cambiare vita e questo è il mio momento.

Ecco, per ultimo, i concorrenti che accompagneranno Enrico Sistino nella nuova edizione del programma di Real Time…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Qui di seguito, adesso, possiamo vedere tutti gli altri concorrenti che faranno parte di Bake Off Italia 2021 insieme a Enrico Sistino:

Daniela Ribezzo

Edoardo Baldini

Gerardo Abbandonato

Giuseppe Lombardo

Giacomo Luizzi , in arte Peperita

, in arte Gloria Battiston

Gloria Perozzi

Lola Litvinova

Lora Kayyal

Marco Palma

Rosanna Olindo

Matteo Andrea Polino

Patrizia Valerio

Pedro Menvielle

Naney

Pancrazia Cavallone

Natascia Soldati

Roberto Portanova

Simone Mieli

Con loro, infine, i giudici Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e la presentatrice Benedetta Parodi.

Il percorso di Enrico Sistino

Il percorso di Enrico Sistino a Bake Off Italia 2021 ha inizio venerdì 3 settembre 2021 su Real Time a partire dalle ore 21:10 circa. Per capire quale sarà il suo futuro bisognerà guardare la trasmissione settimana dopo settimana. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

