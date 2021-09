Chi è Gerardo Abbandonato di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Chi è Gerardo Abbandonato, concorrente di Bake Off Italia 2021? Età, biografia, vita privata, fidanzata, Instagram e social.

Chi è Gerardo Abbandonato

Nome e Cognome: Gerardo Abbandonato

Data di nascita: 1986

Luogo di Nascita: Pignola (Potenza)

Età: 35 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: lavora in un laboratorio di biologia

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @gerardo.bakeoff9

Gerardo Abbandonato età e biografia

Chi è Gerardo Abbandonato, concorrente di Bake Off Italia 2021? Ha 35 anni d’età ed è nato e cresciuto a Pignola, un paesino in provincia di Potenza. Nel video intervista che si può trovare sul sito ufficiale di Real Time, poi, ha anche raccontato di essere sempre andato bene a scuola.

Tra i 19 e 30 anni, infatti, ha studiato a Pisa frequentando il corso di laurea in Chimica e Chimica Fisica. Il dottorato in biofisica, invece, l’ha fatto presso la Scuola Normale:

Quando dico che ho frequentato la Scuola Normale di Pisa tutti quanti pensano che io sia un genio. Però sono semplicemente un ragazzo che ha studiato, si è impegnato e che mette passione nelle cose che fa.

Tra le passioni di Gerardo Abbandonato, inoltre, troviamo anche il canto e la musica in generale. Infatti ha suonato la tromba nella banda del suo paese. Ha dopo, in più, scoperto il tip tap.

Andiamo, adesso, a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata, ovvero la famiglia e la sfera sentimentale…

Vita privata: Gerardo Abbandonato è fidanzato?

Della vita privata di Gerardo Abbandonato, per quanto riguarda le relazioni sentimentali, non abbiamo alcuna informazione. Non ne parla sui suoi profili social e nemmeno nell’intervista fatta per Bake Off Italia 2021. Non abbiamo idea se sia fidanzato o meno.

Della sua famiglia, però, sappiamo che ha perso la madre quando era ancora un ragazzino:

Mi sono reso conto che fare dolci rappresentava un legame, un’eredità, con mia madre che è venuta a mancare quando avevo 11 anni. È sempre stata un po’ la pasticcera della famiglia e portare avanti questa passione e quasi un modo anche per ricordarla.

Dove seguire Gerardo Abbandonato sui social? Scopriamolo insieme…

Dove seguire Gerardo Abbandonato: Instagram e social

Non troviamo traccia di Gerardo Abbandonato su Twitter. Tuttavia, il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2021 utilizza altri profili social. Stiamo parlando, per esempio, di Instagram. Qui ci mostra alcuni aspetti della sua vita, ma per lo più le creazioni dolci e salate.

Passando, poi, a Facebook, ha una pagina personale in cui condivide estratti della sua esistenza e un’altra incentrata solamente sulla sua esperienza nel programma di Real Time.

Gerardo Abbandonato a Bake Off Italia 2021

Scopriamo, quindi, cosa pensa Gerardo Abbandonato della pasticceria e le sue parole verso Bake Off Italia 2021, che ricordiamo avrà inizio venerdì 3 settembre 2021, alle ore 21:10, su Real Time:

La pasticceria è scienza perché se io penso a quando impazzisce la panna, io so che ho sbagliato perché ho fatto esplodere i miei globuli di grasso. Ecco, l’approccio scientifico alla pasticceria è senza dubbio il mio punto di forza. Caro Bake Off, voglio dimostrare che anche un nerd può essere bravo in pasticceria.

Ecco, infine, i concorrenti contro i quali gareggerà Gerardo Abbandonato…

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Qui di seguito, adesso, possiamo vedere tutti gli altri concorrenti che faranno parte di Bake Off Italia 2021 insieme a Gerardo Abbandonato:

Con loro, infine, i giudici Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e la presentatrice Benedetta Parodi.

Il percorso di Gerardo Abbandonato

Il percorso di Gerardo Abbandonato a Bake Off Italia 2021 ha inizio venerdì 3 settembre 2021 su Real Time a partire dalle ore 21:10 circa. Per capire quale sarà il suo futuro bisognerà guardare la trasmissione settimana dopo settimana. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

