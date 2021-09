Chi è Matteo Andrea Polino di Bake Off Italia 2021? Instagram

Questa la scheda conoscitiva di Matteo Andrea Polino, il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2021. Scopriamo alcune curiosità che lo riguardano come l’età, la vita privata, l’avventura nel programma e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Matteo Andrea Polino

Nome e Cognome: Matteo Andrea Polino

Data di nascita: 23 ottobre 1997

Luogo di Nascita: Brescia

Età: 23 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: studente di ingegneria e modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Matteo non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: matteoandrea_bakeoff.9

Matteo Andrea Polino età, altezza e biografia

Ecco alcune curiosità che riguardano la biografia di Matteo Andrea Polino, concorrente di Bake Off Italia 2021 e arriva da Brescia.

Il ragazzo è nato il 23 ottobre 1997, sotto il segno dello Scorpione e la sua età è di 23 anni.

Tra le altre curiosità sappiamo che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 87 centimetri. Non abbiamo informazioni, invece, per quel che riguarda il peso.

Carriera

Matteo di Bake Off dal 2016 è uno studente di ingegneria presso l’Università degli Studi di Brescia, ma ha già avviata una carriera. Il giovane, infatti, nella vita fa anche il modello. Queste le sue parole:



«La moda è entrata per caso nella mia vita, però adesso mi sta dando una grande mano per maniere anche gli studi e pesare meno sulla famiglia. Spero in un futuro che diventi un lavoro a tempo pieno»

Ha spiegato nella clip di presentazione. E ancora a proposito di questo ha aggiunto: «Al mio fisico ci tengo molto, anche perché mi aiuta a lavorare di più. Infatti mi ritaglio sempre quella mezza’oretta per tenermi in forma e sentirmi meno in colpa dei dolci che mangio».

Oltretutto abbiamo scoperto sbirciando sui suoi social, che in passato (dal 2012 al 2014) è stato anche un calciatore. Ha militato nelle giovanili dell’Hellas Verona. Il suo ruolo era quello di portiere. Chiusa la parentesi calcistica ora fa il modello. Attualmente, sempre Facebook, ci svela che lavora per l’agenzia di moda, Brave Management.

La vita privata

Cosa conosciamo, invece della vita privata del concorrente di Bake Off Italia 2021?

Di Matteo non si conosce tantissimo, purtroppo. Solo che è molto legato alla sua famiglia e ha una sorella. Non sappiamo se ha o meno una fidanzata.

Dalla clip di presentazione abbiamo scoperto che ama molto le materie scientifiche come fisica e aritmetica perché si ritiene uno “molto preciso”, ha raccontato.

Dove seguire Matteo Andrea Polino: Instagram e social

Per chi volesse restare in contatto con Matteo Andrea Polino, c’è la possibilità di seguirlo su Instagram. Il concorrente di Bake Off Italia ha anche un profilo su Facebook, ma è privato e dunque non è possibile vedere post e immagini.

Come dicevamo, però, potete sostenerlo attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Qui sono presenti diversi scatti professionali tratti da shooting, ma si evince anche la sua passione per la pasticceria e per lo sport.

Per comunicare agli utenti il suo arrivo a Bake Off, Matteo ha scritto il seguente messaggio:



«Finalmente posso dire di essere un concorrente ufficiale di Bake Off!!! Tutti sanno che ho svariati interessi ma non tutti conoscono la mia passione segreta: la pasticceria. Con un po’ di incoscienza mi sono buttato in questa esperienza che ha dell’incredibile… la mia passione per i dolci ormai non è più un segreto!!!», si legge sul suo profilo ufficiale.

In tanti tra amici, concorrenti della trasmissione recente e passata si sono congratulati con lui. Tra i commenti spunta anche quello di Gennaro Lillio. Probabilmente dato che entrambi sono modelli si sono conosciuti così e magari sono diventati amici. Andiamo e vedere ora cosa ha spinto Matteo Andrea Polino a prendere parte a Bake Off Italia.

Matteo Andrea Polino a Bake Off Italia 2021

Come dicevamo, Matteo lo ritroviamo tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off. Polino ha parlato della sua passione per la pasticceria, raccontando che proprio durante la preparazione dei dolci viene fuori l’ingegnere che è in lui:

«Per me dev’essere precisione», ha spiegato, per poi aggiungere: «Poi il momento di massima tensione per me non è la preparazione ma l’assaggio di mia sorella e mia madre. Loro sono i giudici… cattivi perché mi trovano sempre un difetto e qualcosina da migliorare e l’ansia c’è!»

Per quanto riguarda la sua avventura a Bake Off Italia, Matteo Andrea Polino ha detto: «Caro Bake Off sto arrivando e ti dimostrerò che, oltre al mio aspetto fisico, c’è anche l’ingegnere che riesce a creare delle torte fantastiche. Ti dimostrerò tutta la mia passione per la pasticceria».

Ha concluso. A seguire tutti gli altri concorrenti che faranno parte del programma.

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

In tutto sono 20 i concorrenti della nuova stagione del programma di Real Time, Bake Off Italia 2021. Di seguito vediamo insieme tutti i nomi dei protagonisti che compongono il cast di quest’anno:

Come ogni anno a giudicarli saranno 3 speciali giudici. Anche in questa stagione troveremo Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Assente invece Csaba dalla Zorza, che abbiamo visto tra i giurati nel corso dell’edizione precedente. Alla conduzione, invece, ritroviamo ancora Benedetta Parodi.

A seguire il percorso di Matteo Andrea Polino a Bake Off Italia 2021.

Il percorso di Matteo a Bake Off

Il 3 settembre è iniziata l’avventura di Matteo Andrea Polino a Bake Off Italia 2021. Su Real Time e Discovery Plus potrete seguire le puntate.



Sarà suo compito riuscire a conservare e difendere il suo posto nel programma e soprattutto convincere i severi giudici. Riuscirà in questa impresa? Non ci resta che attendere l’avvio della trasmissione per scoprirlo.



A Matteo e a tutti i concorrenti un grosso in bocca al lupo!

(IN AGGIORNAMENTO)

