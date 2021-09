Chi è Marco Palma di Bake Off Italia 2021? Età e Instagram

Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su Marco Palma, concorrente della nuova edizione di Bake Off Italia 2021. Dall’età, alla vita privata per passare all’avventura nel programma e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Marco Palma

Nome e Cognome: Marco Palma

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Genova

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente di scienze motorie

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Marco non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: marco_bakeoff9

Marco Palma età e biografia

Non si hanno grandi informazioni circa la biografia di Marco Palma. Sappiamo che è nato e cresciuto a Genova e ha 26 anni d’età.

Purtroppo non conosciamo, invece, altezza e peso del ragazzo.

Studia scienze motorie ed è un grande appassionato di pasticceria, amore che l’ha portato così a fare i casting per Bake Off Italia. Il suo talento ha stupito i giudici che l’hanno così scelto per la nuova edizione del programma.

Vita privata

Della vita privata di Marco Palma siamo in grado di dirvi, come da lui stesso raccontato nella clip di presentazione, che vive insieme ai suoi genitori e ha un fratello più piccolo.

Non sappiamo se è o meno fidanzato, ma se ci saranno novità non esiteremo a farvelo sapere.

Tra le curiosità che lo riguardano sappiamo che il ragazzo è appassionato di canottaggio, sport che oltretutto pratica da quando aveva solo 16 anni: “Ero davvero piccolo ma mi ha aiutato a crescere in questo fantastico percorso, che è la mia vita. Ho fatto tante gare, mi piace vincere e avere quella sensazione di essere riuscito ad agguantare la vittoria”.

Sempre di sé ha raccontato che soffre di dislessia da quando era piccolo: “È stato particolarmente difficile perché mi impediva di leggere bene e di scrivere. Facevo un sacco di errori. Nella pasticceria ho trovato un nuovo modo di comunicare alle altre persone chi sono, chi è Marco”, ha rivelato Palma ai microfoni di Real Time.

Prima di vedere perché ha deciso di provare a partecipare a Bake Off Italia, scopriamo se è possibile seguirlo sui social.

Dove seguire Marco Palma: Instagram e social

Per chi volesse restare in contatto con Marco Palma c’è la possibilità di seguirlo su Instagram, dove conta già un buon numero di seguaci.



Nel suo account si fa chiamare “Il conte pasticcere” e pubblica per la maggior parte immagini e ricette dei dolci e piatti che prepara. Almeno al momento, attraverso il suo profilo, non trapela nulla per quel che riguarda la sua vita privata.

Tra le foto, però, ne spunta una insieme a Matteo Andrea Polino che, come vedremo, figura nell’elenco del 19 aspiranti pasticceri.

Ora che abbiamo scoperto come seguire Marco Palma, andiamo a scoprire perché ha deciso di partecipare a Bake Off Italia 2021.

Marco Palma a Bake Off Italia 2021

Come abbiamo scritto più volte Marco Palma figura tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off italia 2021. Ma cosa l’ha spinto a partecipare e com’è nata questa passione? È stato proprio lui a rivelarlo durante la clip di presentazione:

“Mia mamma non pensa che la pasticceria possa diventare un lavoro, lo vede più come un hobby, quando invece per me è tutta la mia vita. È tutto per me. Voglio dimostrarle che posso arrivare lontano e quando mi metto in testa una cosa, io la ottengo”.

E ancora: “Caro Bake Off voglio dimostrare che la mia forza di volontà può anche farmi vincere”.

Giudice severo dei dolci che prepara in casa è proprio la sua mamma, che ha soprannominato “er critico culinario”: lei, infatti, dispensa consigli e gli suggerisce come perfezionare al meglio un dolce.

I concorrenti di Bake Off Italia 2021

Sono in totale 20 i concorrenti della nuova e attesissima edizione di Bake Off Italia 2021. Ecco i nomi dei protagonisti che compongono il cast. L’elenco completo:

A giudicarli, ovviamente, i 3 giudici Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Nella schiera dei giurati non compare Csaba dalla Zorza, impegnata invece nella scorsa stagione dello show. Al timone di conduzione, invece, troveremo ancora una volta Benedetta Parodi. Vediamo adesso il percorso di Marco Palma all’interno della trasmissione.

Il percorso di Marco Palma a Bake Off

In data 3 settembre prende il via la nuova stagione di Bake Off Italia 2021. Il canale di riferimento dove poter seguire l’intera gara è quello di Real Time. Se poi si dispone di un abbonamento a Discovery Plus, anche lì potrete trovare puntate e contenuti esclusivi.

Tra i concorrenti, come annunciato, troveremo anche Marco Palma.



Il ragazzo riuscirà a stupire i 3 giudici e vincere questa edizione? Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà il suo percorso all’interno del programma più dolce che ci sia!

A Marco e a tutti i concorrenti facciamo le nostre congratulazioni e a ognuno di loro facciamo l’in bocca al lupo. Solo uno sarà il vincitore. Chi avrà la meglio?

(IN AGGIORNAMENTO)



