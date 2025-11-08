Carlo Aloia annuncia a Novella 2000 che tornerà presto a Ballando con le stelle. Il maestro di Nancy Brilli nel dancing show di Raiuno era stato costretto a uno stop forzato da un infortunio al polpaccio durante le prove.

Il ballerino era crollato a terra per un dolore improvviso e, dopo i controlli medici, aveva aggiornato i fan tramite le storie Instagram di Brilli: “Ho uno strappo. Domani devo andare a vedere per capire meglio l’entità e capire per quanto dovrò stare fuori, senza entrare in sala prove”. E aveva aggiunto: “Tornerò, nemmeno con le cannonate mi fermano…”.

Ora arriva un aggiornamento dallo stesso Carlo Aloia. Parlando con Novella 2000, infatti, il ballerino ha svelato i tempi del ritorno in pista: “Penso di tornare la settimana prossima o quella dopo ancora”.

Nella puntata di stasera Brilli è stata affiancata da Filippo Zara.