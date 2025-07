Maurizio Ferrini sarà il primo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, nei panni della sua celebre Signora Coriandoli. L’annuncio è arrivato via social, con un video ironico che ha già conquistato il pubblico. Dopo Il Cantante Mascherato torna in un programma di Milly Carlucci!

Ballando con le Stelle, nel cast la Signora Coriandoli

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle parte col botto. Dopo rumor e indiscrezioni, arrivano conferme! È Maurizio Ferrini, alias l’adorabile e divertente Signora Coriandoli, il primo concorrente ufficiale del programma di Milly Carlucci. A confermare la notizia sono stati gli account social ufficiali della trasmissione, accompagnati da un simpatico video di presentazione che ha già fatto sorridere il pubblico.

Nel breve filmato postato sui profili di Ballando con le Stelle, ecco cosa ha detto con tono divertito:

“Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno”, ha esordito rendendo già indimenticabile l’annuncio. “La Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando sotto le Stelle, ma non so se sono all’altezza, però ha detto che c’è un ballerino che mi farà da maestro, che è uno spettacolo per gli occhi. Non lo dite a nessuno”.

Ed ecco il video ufficiale dall’account di Ballando…

Una frase che, tra ironia e una simpatica gaffe sul nome del programma (“Ballando sotto le Stelle” invece del corretto Ballando con le Stelle), conferma il ritorno di Ferrini in prima serata in una veste inedita… ma nemmeno troppo!

La partecipazione di Ferrini è sicuramente una grande sorpresa, ma non del tutto nuova nei programmi di Milly Carlucci. La Signora Coriandoli, personaggio iconico della comicità anni ’90, ha già collaborato con la conduttrice nel 2023, quando ha vestito i panni del Porcellino a Il Cantante Mascherato. Ma stavolta non ci saranno maschere! Come se la caverà in questa nuova avventura?

In attesa di scoprirlo possiamo affermare certamente che Ballando con le Stelle promette già del divertimento e risate assicurate con questo annuncio!