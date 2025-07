Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle inizia a prendere forma. Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, quest’anno alla corte di Milly Carlucci ci sarà anche Andrea Delogu.

Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Mancano poco più di due mesi alla partenza della nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle e ormai i motori del talent show si stanno scaldando. In queste settimane infatti la padrona di casa Milly Carlucci e il suo team stanno lavorando senza sosta alle nuove puntate del fortunato programma del sabato sera e come al solito ne vedremo di belle. Nel mentre la conduttrice e gli autori sono anche alla ricerca del cast perfetto e naturalmente in rete sono già trapelate diverse voci di corridoio.

Il nome più discusso e quotato nelle ultime settimane, come ormai tutti sappiamo, è senza dubbio quello di Barbara d’Urso. Pare infatti che la Carlucci stia corteggiando a lungo la presentatrice partenopea, che solo lo scorso anno ha preso parte al talent nel ruolo di ballerina per una notte. Ma non solo. Tra i nomi emersi ci sono anche Chanel Totti e Rosa Chemical. Nulla da fare invece per Chiara Ferragni, che anche quest’anno sembrerebbe aver rifiutato l’offerta della presentatrice.

In attesa di scoprire i concorrenti ufficiali, poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Stando a quanto fa sapere Davide Maggio in esclusiva, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia fatto il colpaccio e che si sia assicurata nel cast di Ballando con le Stelle nientemeno che Andrea Delogu. La giovane conduttrice avrebbe infatti accettato di prendere parte al talent show e da settembre dunque la ritroveremo sulla pista da ballo.

La partecipazione al programma, come specificato, servirà anche a trainare La Porta Magica, il programma in onda nel pomeriggio di Rai 2 condotto proprio dalla Delogu.