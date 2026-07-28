C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, specie dopo l’addio dopo tanti anni di Selvaggia Lucarelli in giuria. In attesa di sapere ufficialmente chi prenderà il suo posto (in pole position Barbara D’Urso) spunta fuori una nuova e clamorosa indiscrezione su una possibile concorrente del dance show condotto da Milly Carlucci. La trattativa sarebbe in fase avanzata. Ecco di chi stiamo parlando.

Ballando con le Stelle arriva “la donna dello scandalo”: la trattativa di Milly Carlucci

Manca ancora diverso tempo prima dell’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, ma le indiscrezioni su cast e giuria si susseguono giorno dopo giorno. Se al posto di Selvaggia Lucarelli dovrebbe sedersi Barbara D’Urso, molti sono ancora i dubbi legati al possibile cast di quella che si preannuncia essere una stagione imperdibile. L’ultima clamorosa indiscrezione vede una donna molto nota al mondo del gossip, ovvero Noemi Bocchi! La compagna di Francesco Totti sarebbe in trattativa per essere nel cast del dance show Rai! Anzi, secondo quanto riportato su Chi da Giuseppe Candela, la trattativa per portarla sulla pista da ballo sarebbe addirittura in fase avanzata ma, come sottolineato dal giornalista, non ancora conclusa. Insomma, se andasse in porto per Milly Carlucci sarebbe un vero colpaccio!

Ballando con le Stelle: Chanel Totti dice no

Come abbiamo appena visto, ci sono grandi possibilità che la compagna di Francesco Torri, Noemi Bocchi, sia tra i concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Chi invece avrebbe declinato l’invito sarebbe una persona molto vicina alla Bocchi, ovvero Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore e di Ilary Blasi. Reduce dal successo di “Pechino Express“, Chanel per il momento non sarebbe interessata a una carriera nel mondo della televisione. Ma vediamo invece chi potrebbero essere gli altri concorrenti della prossima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: gli altri possibili concorrenti

In attesa di notizie ufficiali circa la possibile presenza come concorrente della prossima edizione di “Ballando con le Stelle” di Noemi Bocchi, vediamo chi sono, stando alle ultime indiscrezioni, gli altri possibili concorrenti del dance show Rai. Abbiamo ad esempio Aurora Ramazzotti: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è da poco sposata con lo storico compagno Goffredo Cerza ed è appena tornata dalla romantica luna di miele alle Maldive e sarebbe senza dubbio un nome di spicco da far entrare nel cast di Ballando. Un altro nome che circola è quello di Alessandro Matri, ex calciatore e compagno di Federica Nargi, ex velina e anche ex concorrente proprio del dance show condotto da Milly Carlucci. Per ora però sono solamente indiscrezioni, restiamo in attesa di conferme ufficiali.