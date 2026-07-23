Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma e, come ogni anno, le indiscrezioni si susseguono con sempre maggiore intensità. Mentre la produzione guidata da Milly Carlucci lavora alla definizione del gruppo di concorrenti che animerà la prossima edizione del talent di Rai1, iniziano a emergere alcuni nomi di rilievo. Tra le ipotesi che stanno facendo discutere nelle ultime ore c’è quella che riguarda Alessandro Cattelan, uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il suo possibile approdo sulla pista da ballo rappresenterebbe uno dei colpi più sorprendenti della nuova stagione televisiva.

Alessandro Cattelan tra i possibili concorrenti di Ballando con le Stelle

Secondo le indiscrezioni riportate da Affaritaliani, Alessandro Cattelan sarebbe tra i profili valutati dalla produzione di Ballando con le Stelle per entrare nel cast della prossima edizione. Se l’operazione dovesse andare in porto, il conduttore si troverebbe per la prima volta a vestire i panni del concorrente, lasciando momentaneamente il ruolo di padrone di casa per mettersi alla prova con coreografie, allenamenti e giudizi della giuria. L’eventuale partecipazione avrebbe un significato particolare anche alla luce del recente avvicinamento di Cattelan al mondo di Maria De Filippi.

Negli ultimi mesi, infatti, il conduttore aveva preso parte ad Amici, partecipando ad alcune puntate con il gioco “Password”. Una collaborazione che aveva fatto parlare di un possibile rapporto professionale sempre più stretto con l’universo Mediaset. Per questo motivo, un eventuale passaggio a Ballando con le Stelle verrebbe letto da molti come una curiosa svolta televisiva, con Cattelan pronto a sposare il progetto di Milly Carlucci dopo la recente esperienza nello show di Maria De Filippi.

Ballando con le stelle: un’edizione ricca di novità tra cast e giuria

Il nome di Alessandro Cattelan si inserisce in un quadro di profonde novità per Ballando con le Stelle. La produzione starebbe infatti lavorando non solo alla scelta dei concorrenti, ma anche a possibili cambiamenti nei ruoli storici del programma. Tra le indiscrezioni più ricorrenti c’è quella che riguarda Alberto Matano, attualmente protagonista nel ruolo di custode del tesoretto e commentatore a bordo pista. Secondo i rumor, il giornalista potrebbe essere valutato per un eventuale ingresso nella giuria, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Nelle ultime settimane sono circolati anche altri nomi, tra cui quello di Lucio Presta per un possibile nuovo ruolo all’interno della trasmissione e quello dell’ex tennista Adriano Panatta, indicato da alcune indiscrezioni come possibile nuovo giurato. Per quanto riguarda Alessandro Cattelan, l’eventuale partecipazione rappresenterebbe una sfida completamente diversa rispetto a quelle affrontate finora. Dopo le esperienze tra Sky e Rai, la conduzione di importanti eventi televisivi e il recente cambio di management, il conduttore potrebbe decidere di mettersi in gioco anche come concorrente. Per il momento, però, si tratta soltanto di indiscrezioni. La composizione definitiva del cast sarà annunciata nelle prossime settimane e soltanto allora si capirà se Alessandro Cattelan sarà davvero tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle o se il suo nome resterà soltanto uno dei tanti rumor dell’estate televisiva.