A La Pennicanza Fiorello ha smentito l’indiscrezione di questi giorni sulla possibile presenza di Chiara Ferragni nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Smentita la presenza di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle

Mentre sul web imperversa il gossip su Fedez e Clara, smentito da quest’ultima, anche l’ex moglie del rapper è sulla bocca di tutti…. ma per un altro motivo! Chiara Ferragni non danzerà sulla pista di Ballando con le Stelle. A dispetto dei rumors che ogni anno tornano puntuali come le castagne a ottobre, stavolta la smentita arriva forte e chiara… anche se indirettamente.

A spegnere l’entusiasmo di fan e curiosi ci ha pensato Fiorello, nel corso del programma radiofonico La Pennicanza, su Rai Radio 2. Il conduttore ha raccontato una conversazione privata con l’imprenditrice digitale.

Il pettegolezzo era esploso dopo le dichiarazioni di Roberto Alessi a La Vita in Diretta, dove il giornalista aveva lasciato intendere che Chiara Ferragni fosse praticamente certa nel cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci. La stessa Milly, da anni, tenta il colpaccio, invitandola tra i volti noti del programma, ma con scarsi risultati.

Sui social, intanto, si è scatenata l’ironia. Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando, non ha resistito a commentare il gossip con il suo consueto sarcasmo. Ma stavolta è Cinguetterai a mettere un punto definitivo: “Chiara Ferragni non sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle: in una conversazione privata con Fiorello, ha smentito l’indiscrezione lanciata da Roberto Alessi”.

Complice anche l’imminente processo legato al caso dei Pandori previsto per il 23 settembre 2025, Chiara Ferragni pare avere altri pensieri. Lontana dai riflettori televisivi, almeno per ora, l’influencer preferisce concentrarsi sulla sua immagine e le prossime mosse professionali.

Ballando con le Stelle per può aspettare, ma chissà che in futuro non possa esserci davvero occasione!