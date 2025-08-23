Nuova giornata di annunci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. In pista scenderà anche Filippo Magnini. Dopo tanti rumor sul suo conto, ecco giunta finalmente l’ufficialità.

Ballando con le Stelle, tra i concorrenti Filippo Magnini

Il ritorno di Ballando con le Stelle è sempre più imminente e il pubblico è davvero curiosissimo di conoscere i prossimi protagonisti che si metteranno alla prova con la danza. Dopo l’annuncio di ieri che ci ha svelato la presenza dell’ex tennista Fabio Fognini, ora è la volta di un altro volto noto del mondo dello sport. A sorpresa questa mattina i canali ufficiali della trasmissione hanno confermato la partecipazione di Filippo Magnini.

Già si vociferava da tempo la sua presenza nel programma e non molto tempo fa Gabriele Parpiglia aveva parlato di “annuncio imminente”. E così è stato. Il rebus è stato finalmente sciolto e Filippo Magnini si metterà alla prova a Ballando con le Stelle.

Nel video si vede lo sportivo in una location a lui molto familiare come un impianto sportivo al cui interno è presente una piscina. Con simpatia l’ex nuotatore si è cimentato in una danza sull’acqua, tipica del nuoto artistico e sincronizzato. A un certo punto una voce fuori campo ha chiesto a Filippo Magnini cosa stesse combinando: “Pensavo stessi nuotando, invece stai nuotando”. Da qui la rivelazione della sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle, come potete vedere nel video:

“E allora te ne sei accorto. Proprio questo volevo dirvi. Quest’anno sarò un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle. Milly… arrivo”, ha concluso Filippo Magnini entusiasta di questa partecipazione.

La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: Filippo Magnini è pronto per Ballando con le Stelle 2025. @milly_carlucci pic.twitter.com/GUZR7HiGvB — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 23, 2025

Come detto l’ex nuotatore a Ballando con le Stelle non troverà la sua ex Federica Pellegrini, a quanto pare inizialmente scelta con il ruolo di co-conduttrice dalla Sala delle stelle. Un dietrofront che sarebbe arrivato all’ultimo, ma che non avrebbe niente a che fare con la loro passata relazione (QUI tutti i dettagli).

Intanto Filippo Magnini è pronto: Ballando con le Stelle lo attende!