Dopo le indiscrezioni nei giorni scorsi rivelate da Gabriele Parpiglia, arrivano nuovi segnali anche da parte di Dagospia. In base a quanto emerso i rumor confermano la presenza di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle!

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle

La TV sta riaprendo le porte alle sue trasmissioni di punta. Rai 1 è in fermento per la conferma (ancora non resa ufficiale) della presenza di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle. Come anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di gossip, la showgirl argentina sarà sulla pista da ballo. Ma non come concorrente fissa. Infatti, Belen sarà la “ballerina per una notte” durante la seconda puntata del programma, in onda il prossimo 4 ottobre.

La notizia è stata ulteriormente confermata anche da Dagospia, che ha sottolineato come Milly Carlucci per Ballando con le Stelle abbia ottenuto l’ok di Belen dopo aver arruolato anche Barbara D’Urso nel cast del programma.

Secondo quanto scritto sul sito di Dagospia, “Milly Carlucci, dopo aver arruolato Barbara D’Urso nel cast di ‘Ballando con le Stelle’, avrebbe ottenuto il sì di Belen Rodriguez, ex volto di Canale 5 ed ex conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’. La showgirl argentina sarà ballerina per una notte nella seconda puntata in onda sabato 4 ottobre”.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle personalità televisive più note e seguite dal pubblico italiano, e il suo ritorno in un programma di punta come “Ballando con le Stelle” non passa di certo inosservato. Non è la prima volta che Belen si cimenta con il ballo, una sua passione.

Dopo che la sua carriera è stata legata a Canale 5, dove ha condotto Tu Sí Qué Vales, Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, potrebbe proprio sfidare il suo ex programma. La sua partecipazione come “ballerina per una notte” è, quindi, un evento che attira l’attenzione di tanti telespettatori.

I fan di Belen non vedono l’ora di vederla scendere in pista e dimostrare ancora una volta il suo carisma e talento. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle seppur per una sera è già sulla bocca di tutti!