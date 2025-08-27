Dopo anni come co-conduttore e inviato, Paolo Belli sarà concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. La notizia che circola da giorni ha finalmente trovato la sua ufficialità. Belli ha confermato con entusiasmo la sua partecipazione e si è detto pronto a mettersi in gioco!

Colpo di scena a Ballando con le Stelle: dopo anni trascorsi come co-conduttore e presenza fissa nella celebre “Sala delle Stelle”, Paolo Belli cambia ruolo e si prepara a scendere in pista come concorrente. Una svolta inaspettata che segna una nuova, entusiasmante fase della sua lunga esperienza nel programma di Rai 1.

L’indiscrezione era stata lanciata nei giorni scorsi da Dagospia, che aveva anticipato l’ingresso di Paolo Belli tra i ballerini della nuova edizione. A confermare tutto, ieri, è stato Gabriele Parpiglia, intervenuto sui social media per dare l’annuncio ufficiale. Il giornalista ha anche svelato chi prenderà il posto di Belli nella “Sala delle Stelle”: sarà Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto e volto noto della trasmissione (ha partecipato alla terza edizione del programma).

In precedenza, Hit su Affari Italiani aveva alimentato la curiosità dei fan lanciando alcuni nomi come possibili sostituti, ma ora il quadro è completo: Massimiliano Rosolino subentrerà a Paolo Belli, mentre quest’ultimo affronterà le sfide del ballo da protagonista.

Oggi è arrivata l’ufficialità anche da parte di Paolo Belli, che ha dichiarato:

“Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e lei mi ha detto che voleva fossi anche quest’anno per celebrare 20 anni di Ballando con le Stelle. Io ho detto che avrei partecipato con piacere. Lei però mi ha detto che voleva fossi concorrente. Sarò in gara come ballerino”, ha detto durante uno spettacolo.

Una scelta che ha sorpreso molti ma che promette scintille: il pubblico potrà finalmente vedere Paolo Belli non più dietro le quinte, ma sotto i riflettori, pronto a sfidare gli altri concorrenti a colpi di coreografie.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia quindi ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena, con un cast che già fa discutere.