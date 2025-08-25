Salvo colpi di scena sarà Massimiliano Rosolino a sostituire Paolo Belli come inviato dalla Sala delle stelle

Secondo una news degli ultimi minuti sembrerebbe che Massimiliano Rosolino sia stato scelto come inviato per Ballando con le Stelle, al posto di Paolo Belli (che sarà presto ufficializzato come concorrente).

Massimiliano Rosolino torna a Ballando con le Stelle

Solo questa mattina Ballando con le Stelle mediante i suoi account ufficiali ha reso nota la presenza di Beppe Convertini nel cast. Ma le notizie sul programma di Rai 1 non sembrano essere ancora finite. E a rivelarne una davvero interessante è Gabriele Parpiglia.

Ricordate quando solo ieri Hit ha lanciato i papabili nomi in lizza per sostituire Paolo Belli (prossimo concorrente anche se manca l’ufficialità) come inviato dalla Sala delle Stelle? Ebbene ora il giornalista ha fatto un nome nuovissimo che, come spiegato, sembrerebbe essere ufficiale. Si attende infatti solo l’ok del co-conduttore che per tanti anni ha affiancato Milly Carlucci, prima di rendere nota la notizia sui canali ufficiali del programma.

In ogni caso Gabriele Parpiglia in anteprima ha raccontato quanto segue in un post pubblicato su X: “UFFICIALE: sarà Massimiliano Rosolino a collegarsi con Milly Carlucci dalla Sala delle stelle a Ballando con le Stelle. Si attende l’ok di Paolo Belli a scendere in pista … ma arriverà”.

Insomma una scelta importante dopo il dietrofront di Federica Pellegrini, inizialmente designata per questo ruolo. Ora a quanto pare Milly Carlucci e i suoi collaboratori si sono concentrati su un altro apprezzato sportivo come Massimiliano Rosolino. L’ex nuotatore c’è da dire che non è nuovo nel ruolo di inviato. In passato, infatti, ha ricoperto la medesima mansione anche a L’Isola dei Famosi.

Peraltro per Massimiliano Rosolino si tratterebbe di un gradito ritorno a Ballando con le Stelle dopo avere già partecipato durante la terza edizione. Qui ha conosciuto Natalia Titova, con la quale ha due figlie. E ora il ritorno in una nuova veste!