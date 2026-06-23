Barbara D’Urso torna al centro della scena con un annuncio che segna una svolta nella sua carriera. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni sul suo futuro televisivo, la conduttrice ha scelto il teatro come nuova dimensione artistica, aprendo un capitolo inedito della sua storia professionale. Ecco tutti i dettagli del tour.

Barbara D’Urso: il rapporto con Mediaset, le accuse e la voglia di raccontare la propria versione

Il nuovo percorso teatrale arriva dopo una fase complessa per Barbara D’Urso, che ha vissuto un lungo periodo lontano dai palinsesti di Mediaset, realtà nella quale per molti anni è stata una delle protagoniste principali dell’intrattenimento pomeridiano. Dopo la conclusione del suo rapporto con l’azienda, sono circolate diverse indiscrezioni sul suo futuro professionale, fino alla partecipazione come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Negli ultimi mesi è emersa anche la questione giudiziaria con Mediaset, relativa a una causa avviata dalla conduttrice. Al centro della disputa ci sarebbero richieste legate a presunti compensi per diritti d’autore, una richiesta di risarcimento e la questione relativa a un contenuto pubblicato nel 2023 dall’account “Qui Mediaset”. Nella vicenda vengono inoltre citati alcuni aspetti riguardanti la gestione dei suoi programmi e i rapporti con figure interne all’azienda.

Intervistata da La Stampa, Barbara D’Urso ha raccontato il difficile periodo successivo alla fine della collaborazione con Mediaset, sostenendo di aver vissuto una situazione di isolamento. “Mi è stato riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai traditori, ai vili traditori. E ovviamente ho le prove”, ha dichiarato la conduttrice.

Ha inoltre respinto le voci secondo cui avrebbe ricevuto denaro per non parlare pubblicamente della vicenda: “Alcune male lingue dicono che ho preso dei soldi per stare in silenzio ma io parlerò, certo che lo farò. Ma sarà in tribunale, davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto”.

Nel corso dell’intervista ha anche spiegato di essere stata vicina a un possibile ritorno in Rai in tre occasioni, con progetti discussi e poi sfumati. “Ho sperato fino a poco tempo fa che le cose cambiassero”, ha raccontato, aggiungendo di aver lavorato a diverse ipotesi editoriali che successivamente non hanno trovato realizzazione.

Barbara D’Urso riparte dal teatro: il nuovo progetto dopo il lungo silenzio

Dopo settimane di indiscrezioni sul suo possibile ritorno in televisione, Barbara D’Urso ha scelto una strada diversa per riconquistare l’attenzione del pubblico. In molti avevano ipotizzato una sua presenza come giurata a Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli, mentre alcuni messaggi pubblicati sui social avevano alimentato il mistero: “Sarà un autunno meraviglioso… e sarà una primavera stupenda”. Alla fine, però, la conduttrice ha annunciato un ritorno differente, affidandosi al teatro e non al piccolo schermo.

Attraverso Instagram, Barbara D’Urso ha presentato il suo nuovo spettacolo intitolato “Barbaramente”, diretto da Chiara Noschese. Il progetto segna un nuovo capitolo della sua carriera e rappresenta il modo scelto dalla conduttrice per tornare davanti al pubblico in una dimensione più personale e ravvicinata. Le prime date annunciate sono fissate per il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e per il 19 aprile 2027 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.



Il messaggio scelto per accompagnare la locandina dello spettacolo appare particolarmente significativo: “Perché nessuno può togliermi la voce”. Una frase che molti hanno interpretato come un riferimento al periodo trascorso lontano dalla televisione e alle vicende che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita professionale. I fan hanno accolto con entusiasmo l’annuncio, lasciando numerosi commenti tra cui l’auspicio che questo possa essere “l’inizio del grande ritorno che meriti e ci meritiamo”.

Barbara D’Urso torna in scena: “Barbaramente” segna il suo ritorno a teatro

La scelta del teatro potrebbe rappresentare per Barbara D’Urso molto più di un semplice ritorno professionale. Dopo un periodo caratterizzato da assenza televisiva, indiscrezioni e tensioni, il palcoscenico diventa il luogo in cui la conduttrice può ristabilire un rapporto diretto con il pubblico, lontano dai meccanismi della televisione quotidiana.

Lo spettacolo “Barbaramente” sembra quindi assumere il valore di una nuova fase artistica, nella quale poter unire intrattenimento, racconto personale ed emozioni. Il riferimento alla “voce” presente nel titolo lascia intendere la volontà di tornare protagonista e di esprimere il proprio punto di vista dopo mesi in cui molto è stato detto sul suo conto. Resta da capire se proprio dal teatro arriveranno anche nuovi racconti sugli ultimi anni vissuti dalla conduttrice, compresi i retroscena legati alla fine del rapporto con Mediaset. Per ora Barbara D’Urso ha scelto il palcoscenico come punto di ripartenza, affidando agli spettatori il compito di ascoltare direttamente la sua voce.