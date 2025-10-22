È scontro tra Francesco e Donatella al Grande Fratello

Non c’è pace tra inquilini nella Casa del Grande Fratello. Un gioco ha scatenato una nuova discussione tra Francesco e Donatella, ormai sempre più ai ferri corti: “Stai solo recitando”.

Nuova bufera nella Casa del Grande Fratello, dove i rapporti tra alcuni concorrenti sembrano ormai irrimediabilmente compromessi. Al centro della polemica, ancora una volta, Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana, protagonisti di un acceso scontro verbale che ha acceso gli animi e spaccato le opinioni anche tra i coinquilini.

Tutto è nato in occasione del gioco dedicato al #BackToTheFutureDay, durante il quale i concorrenti sono stati invitati a scrivere su un “almanacco del futuro” le proprie previsioni. Quando è toccato a Donatella, la concorrente pugliese non ha avuto dubbi su chi indicare come il più “finto” della Casa:

“Penso che tu stai recitando un ruolo qui dentro. Ti sei inventato questo personaggio.”, ha detto rivolgendosi al compagno d’avventura.

Una dichiarazione che ha colpito particolarmente Francesco, il quale ha replicato con una previsione identica: anche lui ha indicato Donatella come la più finta, riaccendendo vecchie tensioni delle passate settimane.

Sentendosi attaccata, Donatella ha deciso di chiarire il suo punto di vista al Grande Fratello: “Io non devo fare niente per il pubblico. Non mando in nomination una persona per strategia. Togliti questo pregiudizio che hai.”

Francesco, però, ha continuato a restare fermo nella sua posizione: “Io non sto qui per apparire, come voi. Sono me stesso, sempre. Dico ciò che penso e vivo il gioco come un’esperienza personale.”

Ad gettare altra benzina sul fuoco è stato Domenico D’Alterio, che ha difeso la coinquilina del Grande Fratello: “Lei è tutto tranne che finta. Tu e Donatella non vi siete mai presi fin dal primo giorno.”

Francesco, visibilmente irritato, ha cercato di spiegare, sostenendo di provare ad andare d’accordo. Ciò che fa nella Casa del Grande Fratello, lo fa anche fuori. Lui è così, non ci sarebbero sovrastrutture nel suo modo di porsi con gli altri e tantomeno finzione.

Le tensioni sembrano ormai difficili da sanare al Grande Fratello e questa nuova situazione potrebbe sancire un nuovo allontanamento tra Donatella e Francesco.