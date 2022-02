Lo staff di Barù preso di mira da alcuni fan dei Jerù a causa di una foto con Soleil

1 Accuse allo staff di Barù

Questa sera su Canale 5 ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, ancora piena di temi e dinamiche, soprattutto riguardanti il triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Ma la puntata di stasera vedrà anche un’eliminazione. In nomination sono infatti finiti Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo.

Sul sito del reality e tramite SMS il pubblico puà votare il vippone che vuole salvare. E secondo i nostri sondaggi il probabile eliminato è Kabir (sicuramente è quello che ha il fandom meno nutrito). Al momento il preferito sembra essere Barù, seguito da Nathaly e infine da Basciano.

Proprio per far votare il nipote di Costantino Della Gherardesca, lo staff ha usato i canali social per invitare i fan a salvarlo. E in questo frangente, come vediamo da Twitter, ha messo una foto di lui con Soleil Sorge. Una foto un po’ particolare, inerente alla serata in maschera, che non è per niente piaciuta ad una parte dei fan Jerù (nome della coppia formata da Barù appunto e Jessica Selassié).

"VOTATEMIIII"

Continuiamo a sostenere Barù🔥

– Cliccate qui https://t.co/f4H6ALF0jx

– Oppure mandate un SMS con scritto BARU al 4770003#GFvip #TeamBaru pic.twitter.com/0h6eHOoxSX — Baru (@barulino) February 21, 2022

Guardando tutti i commenti sotto questo post, come detto alcuni dei fan Jerù non hanno apprezzato la pubblicazione proprio di questo scatto. Vediamo però che l’altra parte del fandom si è dissociata da questi messaggi e anzi ha detto che tra lui e Soleil c’è una bella amicizia. Tra l’altro hanno trovato geniale pubblicare una foto del genere, perché così va ad attirare anche i fan della Sorge.

Parlando proprio di questa coppia, cioè Jessica e Barù, di cui non c’è attualmente niente a livello amoroso ma solo di amicizia, qualche giorno fa lui ha dato la sua versione su questo rapporto. Ecco cosa ha detto…