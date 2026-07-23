L’estate è la stagione del sole, dell’abbronzatura e di quella voglia di risplendere tipica di questi mesi. Ma un conto è avere una pelle radiosa e sana, un altro è averne una che sembri lucida o sudata. Come scegliere gli illuminati migliori anche nei mesi più caldi? Ce lo spiega la make-up artist Simona Toni.

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Un illuminante per ogni tipo di pelle: come sceglierlo e come usarlo

In commercio esistono tantissimi tipi di illuminante che permettono di splendere, vediamo insieme i principali:

-in stick: è la tipologia più apprezzata durante la bella stagione, ideali per coloro che hanno le pelli normali o secche, poiché nel momento in cui vengono applicati e massaggiati si fondono perfettamente, regalando un finish che mima l’idratazione naturale. Inoltre, questo formato permette un’applicazione molto facile e veloce, per dei fantastici ritocchi last second.

-in polvere: sono i più conosciuti e forse anche i più amati, perfetti per coloro che hanno le pelli da normali a miste o grasse. Sono molto facili da applicare, ma necessitano sempre dell’utilizzo di un pennello a goccia o a ventaglio.

–liquidi: creano un effetto molto strutturato e possono essere utilizzati da soli per dare tridimensionalità al volto oppure mescolandone una o due gocce al classico fondotinta, per ottenere una radiosità diffusa.

Curiosi di scoprire di più e sapere come usare al meglio tutti i prodotti? Trovare l’articolo completo di Simona Toni, con anche il trucco super shiny di Elodie, sul numero in esclusiva digitale di Novella 2000.

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