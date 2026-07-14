Il ritorno di Elodie dal vivo è già un successo. A pochi giorni dall’annuncio di “Elodie Show 2027”, le date di Napoli e Bari hanno registrato il tutto esaurito, tanto da spingere l’organizzazione ad aggiungere due nuovi concerti.

La tappa del 4 maggio 2027 al Teatro Palapartenope di Napoli è già piena e sarà seguita da un secondo appuntamento, in programma mercoledì 5 maggio 2027. Stesso scenario a Bari, dove il concerto dell’8 maggio 2027 al PalaFlorio ha fatto registrare il sold out: il tour raddoppia quindi con una nuova data fissata per domenica 9 maggio 2027.

I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili online su Vivoconcerti.com da mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 14, mentre la vendita nei punti autorizzati partirà lunedì 20 luglio 2026 alle ore 11.

Elodie torna nei palasport dopo un anno di pausa

Dopo un anno lontano dalla musica, Elodie è pronta a tornare sul palco con “Elodie Show 2027”, la tournée prodotta da Vivo Concerti che la porterà nei principali palasport italiani.

Il tour prenderà il via sabato 24 aprile 2027 dal Palaprometeo di Ancona con la data zero. Successivamente farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma il 29 aprile, per poi arrivare a Napoli, dove ai due concerti del 4 e 5 maggio seguiranno le date di Bari l’8 e il 9 maggio. La tournée proseguirà quindi a Milano il 13 maggio, a Firenze il 18 maggio e si concluderà sabato 22 maggio 2027 all’Unipol Arena di Bologna.

L’annuncio del raddoppio a Napoli e Bari conferma l’attesa del pubblico per il ritorno live della cantante, con le prime due città del tour a registrare il sold out ancora prima dell’inizio della tournée.

Il calendario di “Elodie Show 2027”

24 aprile 2027 – Ancona, Palaprometeo (data zero)

– Ancona, Palaprometeo (data zero) 29 aprile 2027 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 4 maggio 2027 – Napoli, Teatro Palapartenope (sold out)

– Napoli, Teatro Palapartenope (sold out) 5 maggio 2027 – Napoli, Teatro Palapartenope (nuova data)

– Napoli, Teatro Palapartenope (nuova data) 8 maggio 2027 – Bari, PalaFlorio (sold out)

– Bari, PalaFlorio (sold out) 9 maggio 2027 – Bari, PalaFlorio (nuova data)

– Bari, PalaFlorio (nuova data) 13 maggio 2027 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 18 maggio 2027 – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 22 maggio 2027 – Bologna, Unipol Arena

Radio 105 sarà la radio partner ufficiale del tour.