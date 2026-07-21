Novella 2000 torna a essere un settimanale. Come? Con un’uscita esclusiva in digitale disponibile per tutti gli abbonati nella settimana in cui il cartaceo non sarà in edicola. Di seguito l’editoriale.

La rivoluzione è anche digital

L’estate è arrivata, ma il cantiere del nuovo Novella 2000 non va in vacanza. Anzi. Se state leggendo l’ennesimo mio editoriale è perché, se non lo eravate già, siete diventati in queste settimane nostri lettori (anche) digitali. Che ci stiate sfogliando dall’app, da un’edicola online tramite tablet, smartphone o computer, da oggi, per voi, torneremo a essere un settimanale come questa rivista è stata concepita: quando non è prevista l’uscita in edicola ci troverete in esclusiva online. Con lo stesso approccio che abbiamo sul cartaceo: solo contenuti originali che sia un’intervista a un volto noto, un approfondimento o una rubrica.

Non stiamo inventando nulla. L’idea dei numeri distribuiti in esclusiva digitale è già una realtà per tanti brand affermati in Italia e nel mondo. Ci affascina l’idea di raddoppiare contenuti, presenza e copertine. Anche qui applicheremo la strategia che abbiamo avuto in questi mesi di restyling. Quello dell’hub che sperimenta. Che incontra persone e personaggi con storie e posizionamenti completamente diversi tra loro. Portiamo con noi Novella Politica, Il Taccuino Viola e, a rotazione, tutte le firme che avete imparato a conoscere nel passato, più o meno recente.

Apriamo le danze con questa sorta di numero 0 che vede Alessio Bernabei, ex frontman dei Dear Jack, protagonista della cover. Il cantante che ha nel suo cv non solo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma anche a una manciata di Festival di Sanremo, ci ha raccontato il suo nuovo percorso musicale in una chiacchierata in cui si apre su temi come la salute mentale e l’amore tossico. Di cui non si parla mai abbastanza. Attacchi di panico, stati depressivi, love bombing. E poi la rinascita, anche grazie alla psicoterapia: «Ti guardi allo specchio e capisci che ci sono delle mancanze che non puoi colmare con le relazione», parole sue che descrivono momenti della vita di tante e tanti di noi. E ancora: «Oggi sono una persona libera, ma soprattutto mi prendo cura della mia intelligenza emotiva».

Ma come i libri, anche i giornali, non si giudicano dalla copertina, per quanto digitale possa essere. In questo numero ci siamo occupati delle polemiche scaturite a partire dalla scelta di Heather Parisi come madrina del Pride di Siracusa. Sul tema ci siamo confrontati con l’attivista e consigliera comunale di Milano, in quota Partito Democratico, Monica J. Romano, ospite di Novella Politica. Le critiche legate alla giornata dell’Orgoglio LGBTQIA+ sono solo l’inizio di una lunga chiacchierata sui diritti delle persone transgender e non solo. Di pagina in pagina arriviamo a due casi di cronaca di cui tanto abbiamo sentito parlare nei tg e nelle trasmissioni di informazione: l’omicidio di Saman Abbas e la vicenda di Stella, la bambina di Monteverde affidata al padre (rinviato a giudizio per lesioni gravi). Per analizzarli abbiamo coinvolto associazioni e volti delle istituzioni, come Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 stelle, Valeria Valente, senatrice PD. Usciamo, quindi, dall’Italia portandovi una testimonianza che arriva direttamente dalle rovine di Gaza.

Nel menù di oggi, però, vi offriamo anche Evita, raccontata da Malika Ayane che l’ha interpretata a teatro, e Florence+The Machine a qualche giorno di distanza dal loro (potentissimo, recensione super sintetica di chi ha assistito in prima persona) concerto a Milano. E, infine, l’immancabile volata tra i nostri rubrichisti che ci raccontano la tv, il beauty, la moda, la cucina, i viaggi, i libri, la psiche, gli astri e, da questo numero, anche… la chirurgia estetica.

Non c’è più spazio, mi zittisco. Buona lettura (in esclusiva digital).

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