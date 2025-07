Durante un concerto dei Coldplay, la kiss cam ha ripreso una coppia “timida” che pare sarebbe in realtà composta da due amanti. Chris Martin ci ha scherzato su, ma il video è diventato virale.

Colplay, presunti amanti beccati dalle telecamere

Durante un recente concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, un momento apparentemente tenero si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico. Protagonisti, due presunti amanti inconsapevoli immortalati dalla “kiss cam” e un commento ironico (ma a quanto pare rivelatore) di Chris Martin.

LEGGI ANCHE: Gigi D’Alessio, il suo sosia ufficiale diventa virale

«Guardate questi due, o hanno una relazione segreta oppure sono molto timidi», ha scherzato il frontman dei Coldplay sul palco. Una battuta che, con il senno di poi, sembra avere svelato dei clamorosi retroscena. I due, imbarazzati, hanno cercato in modo goffo di sottrarsi all’inquadratura: lei si copre il volto, lui si abbassa per sfuggire alle telecamere. Ma ormai il danno è fatto, come si dice in questi casi.

Nel giro di poche ore, il video è diventato virale tra i fan dei Coldplay e non solo. Gli utenti social si sono subito messi alla ricerca è hanno scoperto che lui è CEO di una startup tech dal valore miliardario, lei è a capo delle risorse umane, entrata da pochi mesi in azienda. Peraltro secondo la stampa americana entrambi sarebbero sposati. I loro profili LinkedIn e social sono stati presi d’assalto. Il sito ufficiale dell’azienda ha dovuto persino disattivare i collegamenti ai loro account pubblici.

Ma a pagare il prezzo più alto, come spesso succede in questi casi, sono i partner ufficiali. Sono stati travolti da un’ondata di messaggi, screenshot e commenti di sconosciuti. La moglie del CEO, come si legge dai media, ha subito rimosso il cognome del marito dal suo profilo Facebook e poi cancellato del tutto i suoi account, facendo così perdere le tracce.

Un episodio quello avvenuto durante il concerto dei Coldplay che come detto ha avuto un impatto mondiale e in queste ore sta facendo molto discutere tra gli utenti.

Il comunicato, rivelatosi fake

Sarebbe emerso peraltro anche il comunicato ufficiale del CEO (rivelatosi poi fake). Nel messaggio si leggevano delle scuse e la riconoscenza dell’accaduto:

“Voglio scusarmi sinceramente con mia moglie, la mia famiglia e il team di Astronomer. Vi meritate di meglio da me come partner, come padre e come leader”.

Facendo mea culpa dopo il concerto dei Coldplay, per lo spiacevole inconveniente, nel finto comunicato si parlava anche di volersi prendere del tempo, assumersi le proprie responsabilità e capire come muoversi sia a livello personale che professionale. Infine il comunicato si conclude con:

“Chiedo di mantenere la privacy durante questo processo. Voglio anche esprimere quanto sia preoccupante che quello che avrebbe dovuto essere un momento privato sia diventato pubblico senza il mio consenso. Rispetto gli artisti e gli intrattenitori, ma spero che tutti noi possiamo riflettere più profondamente sull’impatto che ha il trasformare la vita di qualcun altro in uno spettacolo. Come ha cantato una volta un amico: ‘Le luci ti guideranno a casa, e daranno fuoco alle tue ossa, e io cercherò di aggiustarti'”.

Il comunicato del CEO

Nonostante tutto però il portavoce del CEO ha fatto sapere che si tratterebbe di una lettera fake e non sarebbe in alcun modo autentica questa dichiarazione.