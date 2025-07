Con una storia su Instagram Lino Giuliano di Temptation Island ha accusato i nuovi fidanzati di copiarlo: “Non siate la brutta copia”.

L’accusa di Lino Giuliano ai fidanzati

Prosegue il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island. Tra chi ha preso una decisione definitiva sul proprio percorso e chi, invece non ha preso affatto bene le azioni del proprio fidanzato o fidanzata. Da casa gli ex protagonisti come Lino Giuliano stanno seguendo con attenzione quello che accade nel programma. E a quanto pare lui si è sentito in dovere di fare una critica.

A detta sua infatti i fidanzati, in questo caso, tenderebbero a imitarlo o comunque a riproporre dinamiche già viste, perché privi di personalità:

“Perché copiare le dinamiche?”, ha esordito Lino Giuliano. “Perché non avere una personalità propria? lo a chi ho mai copiato? A nessuno. Sono sempre stato me stesso: divertente, spontaneo, vero. A Temptation Island non ho portato una maschera, ho portato una novità. Qualcosa di diverso, mai visto prima”.

Nel suo sfogo su Instagram Lino Giuliano si è domandato il perché alcuni arrivino in TV con un “copione in testa”, cercando di emulare personaggi passati con le stesse mosse, frasi o dinamiche. Ha affermato, come si legge dallo screen, che chi fa questo non andrà mai da nessuna parte e chi guarda ha bisogno di verità, che non si può certamente fingere: “Il Maradona è uno solo. Adesso serve un Pelé, perché chi fa la storia non si può copiare”.

Per quanto si sia complimentato con gli autori per l’ottimo lavoro svolto, Lino Giuliano ha sferrato più di un’altra critica ai partecipanti:

“Agli autori va tutto il mio rispetto: hanno fatto un lavoro incredibile, curando ogni dettaglio. Sono dei numeri 1 e lo dirò sempre. Ma a chi partecipa ai programmi voglio dire una cosa sola: non siate la brutta copia di qualcun altro. Portate qualcosa di nuovo. Portate voi stessi. Perché quello che è già passato… beh, sono io”.

Storia Instagram di Lino Giuliano di Temptation Island

Senza mezzi termini quindi Lino ha detto ciò che pensa degli attuali protagonisti di Temptation Island.